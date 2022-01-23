نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هتطول وتتكثف” أفضل طريقة لعمل وصفة تطويل الرموش في المنزل بالزيوت الطبيعية ولا داعي للماسكرة بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الفتيات والسيدات يبحثون عن وصفة تطويل الرموش، حيث أنها تعد من أهم الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها لحل مشكلة الرموش الخفيفة والقصيرة؛ فالكثير من الفتيات يفضلون الرموش الطويلة ذلك لأنها تعطي مظهر جمالي وجذاب للعين، كما أن الماسكارا التي يتم استخدامها هناك الكثير منها تكون ثقيلة على الرموش مما يؤدي إلى تساقط الرموش مع تكرار الاستخدام، لذلك تلجأ الكثير منهم للوصفات الطبيعية، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف معكم على أفضل الوصفات لتطويل الرموش.

أفضل طريقة لعمل وصفة تطويل الرموش

تعد الوصفات الطبيعية من أكثر العلاجات التي يتم من خلالها الكثير من المشكلات، لذلك تعد من أكثر الطرق التي يتم الاعتماد عليها، وذلك بدلا من استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة، ومن خلال السطور القادمة سنعرض لكم أفضل الوصفات الطبيعية، ومنها ما يلي:

زيت الزيتون

من خلال تطبيق زيت الزيتون يمكنك الحصول على نتائج فعالة في وقت سريع، وذلك من خلال غمس عود الخاص بالأذن، ومن ثم مرري العود على الرموش بالكامل واتركي الزيت على الرموش لمدة تصل ل 10 دقائق، وبعد ذلك قومي بغسل الرموش بالماء الفاتر.

الشاي الأخضر

يعد من أكثر العلاجات التي يتم استخدامها في تطويل وتكثيف الرموش بشكل طبيعي وجذاب، وذلك لأنه يحتوي على مضادات للأكسدة مثل مادة الفلافونيدات، ويتم استخدامه كما يلي:

نقوم بتحضير كوب من الشاي الأخضر بدون سكر

بعد ذلك نقوم بغمس قطنة نظيفة في الشاي الأخضر ثم ضعيه على الجفن لمدة تصل ل 15 دقيقة.

ثم قومي بشطف العين بشكل جيد، ومن خلال تكرار هذه الوصفة ستحصلين على نتائج مذهلة.

نصائح لتطويل الرموش بشكل طبيعي

هناك العديد من النصائح التي يجب عليك اتباعها حتى تحصلي على نتائج فعالة من خلال تطبيق هذه النصائح، ومنها ما يلي: