هتبقي محترفه ومش هتتشريها تانى.. مكون واحد علي الكفتة عمرها ما هتفك منك وهتعمليها زى الجاهزة بالظبط

هتبقي محترفه ومش هتتشريها تانى.. مكون واحد علي الكفتة تعرفي الآن على المكون السحري الذي يساعدك في طريقة تحضير كفتة الحاتي وهذا المكون السحري والمتوفر في أي مطبخ ولدى أي ربة منزل يمكنه المساهمة في جعل الكفتة بحجمها نفسه قبل وبعد النضج كما أنه يعمل على تماسك أصابع الكفتة بدون أن تفك داخل الفرن أو الشواية، وتعد الكفتة من الوجبات التي نحبها جميعًا وخاصة وأن لها قيمة غذائية كبيرة وليس لها أي أضرار على الصحة لأنها مشوية وليست مسلوقة أي أن كمية الدهون بها ضئيلة.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

مكونات الطريقة:-

الكمية التي تريدين تحضيرها كفتة من اللحمة المفرومة.

بصل.

بقدونس.

بهارات لحمة.

طماطم.

زيت عباد الشمس.

فلفل أسود.

ملح.

خطوات التحضير:-

قومي بفرم البصل حتى يصبح ناعمًا وذلك باستخدام المفرمة أو الكبة وصفيه جيدًا من الماء.

ضعي البصل مع اللحمة المفرومة وأضيفي إليهم البهارات والفلفل والملح وقومي بوضعهم مرة أخرى داخل الكبة الكهربائية حتى تتحول المكونات إلى عجينة لينة ومتماسكة.

قومي بتقشير الطماطم وابشريها وضعيها في وعاء به كمية من ماء البصل.

باستخدام أسياخ الكفتة المعدنية أو الخشبية قومي بوضعها أولًا داخل خليط ماء البصل بالطماطم وقومي بتشكيل أصابع الكفتة.

رصي الكفتة على الأسياخ على صينية ثم قومي بإدخالها داخل الفرن حتى تنضج تمامًا ثم قومي بإخراجها واتركيها تبرد.

قدميها في طبق التقديم ورشي عليها بعض من البقدونس ليزيدها نكهة ولذة.

أسرار نجاح خلطة وتتبيلة كفتة الحاتي في المنزل

كي تنجح الطريقة يمكنك وضع اللحم البقري المفروم مع اللحم الجملي المفروم فهذه الخلطة تساهم في نجاح الطريقة بشكل كبير.

تجنبي وضع البهارات بكميات كبيرة وكذلك التوابل لأن الإكثار من وضعها على الأطعمة يقلل من طعمها ووضعها بكميات ضئيلة يظهر طعمها أكثر.

ضعي البصل بكميات قليلة أيضًا وأضيفيه أولًا إلى نوعي اللحوم سواء البقري أو الجملي.

أبرز فوائد الكفتة المشوية على الصحة