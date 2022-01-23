أسهل وأسرع طريقة لعمل الكوسة بالبشاميل وسر قوامها المتماسك مثل المطاعم

يبحث الأمهات كل يوم عن وصفات جديدة ومغذية لكى يحضرونها إلى أفراد أسرتهم حيث أصبح الوصفات التقليدية غير محببة عن البعض، ولذلك من الذ و أطعم الوصفات السريعة و الاقتصادية هي الكوسة بالبشاميل، هناك العديد من الأطفال الذين لا يحبون تناول الكوسة ولذلك يمتنعون عن تناولها ولأن الكوسة من الخضروات المغذية و المفيدة جدًا تحرص جميع الأمهات على تحضير وصفة جديدة وهي الكوسة بالبشاميل بكل بهذه الطريقة لن يستطيع أطفالك معرفة أن هذه الوجبة تحتوي على الكوسة.

مقادير الكوسة بالبشاميل

تتكون هذه الوصفة من عدة طبقات من البشاميل و اللحم المفروم و الكوسة وسنقدم لكم المكونات التي نحتاجها لعمل أحلى صينية كوسة بالبشاميل، المكونات هي:

كيلو ونصف من الكوسة المقطع شرائح.

نصف ملعقة من البصل البودر.

ملعقة من الثوم البودر.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر الناشف.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير البشاميل

5 معالق كبار من الدقيق

4 معالق كبار من الزبدة ويمكن استبداله بالزيت.

3 أكواب من الحليب.

ملح.

فلفل أسود.

مقادير اللحمة المفرومة

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

حبة من البصل المفروم ناعم.

ملعقة من السبع بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة من الحبهان البودرة.

طريقة تحضير الكوسة بالبشاميل

سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لعمل صينية الكوسة بالبشاميل وهي:

اولًا نقوم بتحضير اللحم المفروم نضع طاسة على النار ونضيف ونضع بداخلها القليل من الزيت.

ثم نضيف عليه البصل المفروم حتى تذبل قليلا وعندما تبدأ أن تأخذ لون نقوم بإضافة اللحم المفروم.

نقلب اللحم مع البصل على نار متوسطة حتى يتغير لونها.

نضيف عليها الفلفل الأسود والحبهان البودرة الملح.

نشوح اللحم جيدًا ونتركها قليلاً حتى يتم تسوية اللحم نصف تسوية.

نبدأ الآن بتحضير البشاميل في وعاء على النار نضع الزبدة أو الزيت.

ثم نضيف عليها الدقيق الأبيض و نشوحه حتى يذوب في الزيت ثم نضيف عليه الحليب بالتدريج مع التقليب بالمضرب اليدوي بشكل مستمر حتى يثقل قوام البشاميل.

نضيف عليه الملح والفلفل الأسود ثم نرفعه من على النار.

نأتي بصينية او القالب ونوزع بداخله القليل من صوص البشاميل.

في طبق نقوم بخلط ربع كوب من الدقيق الأبيض والملح والبصل البودرة والثوم البودر و الزعتر ونقلبهم جيدًا.

نضع شرائح الكوسة المقطعة رفيع في الدقيق المتبل ثم نقوم برصها في الصينية.

نقوم بعمل طبقة من الكوسة ثم نضيف اللحم المفرومه ثم طبقة من الكوسة ثم طبقة البشاميل ثم طبقة اللحمة المفرومة ثم الكوسة.

بعد ذلك نقوم بوضع طبقة من صوص البشاميل يمكن اضافة جبن موزاريلا على وجة الصينية.

نقوم بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة مع تشغيل الشواية اخر 5 دقائق حتى تأخذ لون ويتم تسوية الكوسة.

نخرجها من الفرن حتى تهدأ قليلاً ثم نقوم بتقطيعها وتقديمها للطعام بالصحة والهنا.

طريقة عمل البشاميل الصوص الأبيض في الخلاط

كما ذكرنا لكم مكونات البشاميل فهي بسيطة وثابته لا تتغير، ولكن هناك طريقة أخرى لعمل البشاميل وهي: