سواد 20 سنه هيختفي.. بمكون سحري تخلصي من سواد الابطين والاماكن الغامقة بالجسم تقشير وتبييض فوري هتبقي قشطة

سواد 20 سنه هيختفي.. بمكون سحري تخلصي من سواد الابطين ترجع مشكلة اسمرار بعض المناطق في الجسم وخاصة تحت الإبط والمناطق الحساسة إلى عدة أسباب مختلفة من بينها مشكلة التعرق والعوامل الخارجية للجو ولذلك جئنا لكم بطريقة تفتيح منطقة الإبطين بالليمون والتخلص من اسمرارها حيث أن الليمون عنصر جيد وفعال جدًا في تنظيف الاسمرار فالليمون يحتوي في تكوينه على مضادات أكسدة قوية تساعد في التفتيح والتخلص من السموم والميكروبات التي قد تؤدي إلى إصابة الجلد بالاسمرار.

سواد 20 سنه هيختفي.. بمكون سحري تخلصي من سواد الابطين

باستخدام الليمون ونشا الذرة اتبعي الخطوات التالية لتفتيح المناطق الداكنة بجسمك وخاصة منطقة تحت الإبط:-

دلكي المنطقة التي تريدين تفتيحها والقضاء على اسمرارها بنصف ليمونة طازجة ثم قومي بوضع كمية من نشا الذرة على المنطقة.

اتركي النشا على المنطقة حتى يصبح جاف تمامًا ثم افركيه بيديك حتى تزيليه تمامًا من على المنطقة بدون تعريضها إلى الماء.

اعتمدي الطريقة مرتين في الأسبوع الواحد حتى تحصلي على تفتيح أكثر فعالية.

التخلص من اسمرار منطقة الإبطين باستخدام صودا الخبز

من أفضل طرق التخلص من اسمرار الجسم هي صودا الخبز.

ضعي كمية من صودا الخبز مع كمية وفيرة من الماء الفاتر وقلبيه حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي الخليط على المنطقة واتركيها حتى تجف على جلدك ثم اشطفي المنطقة بالماء البارد.

كرري الطريقة مرتين من كل أسبوع حتى تتفتح المنطقة وتصبح بيضاء خالية من أي اسمرار.

وصفة الليمون والخيار لتفتيح منطقة الإبطين