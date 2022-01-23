اخف من القطن .. العجينة اليابانية السحريه لكل انواع المخبوزات بيتزا فطائر هشه وخفيفة

نقدم اليوم طريقة تحضير العجينة اليابانية القطنية والتي يفضلها الكثير من الأشخاص وعليها إقبال كبير جدًا من جميع الفئات العمرية، ويمكنك تحضيرها وتجهيزها مع أطفالكم إلى المدرسة بدلًا من عمل الساندويتشات المدرسية وأيضًا يمكنك تحضيرها وتغنيك عن العديد من الأطباق المختلفة في وجبة الإفطار، فالفطائر يمكنك حشوها بحشوات مختلفة سواء كانت لحمة مفرومة أو جبن أو شيكولاتة وسنوضح لكم بالتفصيل تحضيرها بمكونات بسيطة وليست مكلفة.

طريقة تحضير العجينة اليابانية القطنية

مكونات تحضير العجينة:-

كوب كبير من الحليب الفاتر.

ماء دافئ.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

دقيق أبيض.

خميرة فورية.

حليب بودرة.

ملح أبيض ناعم.

زبدة طرية.

مقادير تحضير حشوة العجينة

جبنة موتزاريلا وجبنة شيدر.

زيتون أسود.

بسطرمة.

مكونات تزيين ودهن العجينة

بيضة واحدة كبيرة.

قهوة سريعة الذوبان.

رشة سكر.

حليب طازج.

خطوات تحضير العجينة

باستخدام طاسة القلي ويفضل أن تكون طاسة تيفال يوم بوضع كمية من المياه والدقيق على الطاسة وقومي بوضعها على درجة حرارة متوسطة من النار.

قلبي الخليط داخل الطاسة حتى يصبح لديك خليط يشبه العجينة واتركيها على النار لعدة دقائق.

ثم أضيفي كل من السكر والملح والخميرة والدقيق والحليب البودرة إلى الخليط وقلبيه جيدًا حتى يتجانسب.

أضيفي البيض إلى العجينة ثم أضيفي الحليب بالتدريج وبعد ذلك أضيفي الزبدة وقلبي واعجني الخليط بيديك جيدًا.

ثم غطي العجينة بغطاء مناسب واتركيها في أرضية غرفة دافئة حتى تختمر ويتضاعف حجمها وابدئي في تقسيم العجينة إلى قسمين.

بغطاء مناسب واتركيها في أرضية غرفة دافئة حتى تختمر ويتضاعف حجمها وابدئي في تقسيم العجينة إلى قسمين. قسم ضعي به الحشوة والقسم الآخر غطي به العجينة ثم رصي قطع العجين داخل صينية مدهونة بالزيت وضعيها داخل الفرن.

يمكنك تزيينها من أعلى بالسمسم وادهنيها بالخلطة الخاصة بتحميرها وتلميعها من أعلى.

أسرار نجاح طريقة عمل العجينة اليابانية القطنية