كوني متألقة دائما.. بملعقة نشا اعملي روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

من السهل لكافة الفتيات والسيدات أن تقمن بالتحضير لأفضل نوعيات من الروج الطبيعي وهذا ما يكون من خلال مجموعة من المواد الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن يتم علاج الشفاه والتحسين من خصائصها، مع التخلص تماما من أي تشققات قد تتواجد على الشفاه، ومن خلال الاستعانة بالمقادير التالية يسهل تحضير وصفة الوج الطبيعية والتي لها دور في جعل الشفاه خالية تماما من التعرض لأي تشققات أو مشكلات كما يكسبها الروج الطبيعي أفضل لون.

مكونات عمل روج الشفايف الطبيعي

خطوات التحضير بسيطة ومن الممكن أن تتم في البيت وبكل سهولة للحصول على أفضل نوع روج من مكونات بسيطة وتلك المكونات نتطرق لها عبر ما يلي حيث تعد الألوان المختلفة من الروج الطبيعي يكون من السهل الحصول عليها بعد إتمام المزج ما بين عدد من المكونات البسيطة، وتلك المكونات تعمل على ترطيب الشفاه وتلوينها وعلاج الشفتين بأقل المقادير والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي من تلك الفقرة القادمة الروج الطبيعي من الممكن أن يتم تحضيره من خلال الاستعمال للمكونات الآتي ذكرها في النقاط المقبلة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من لون طبيعي.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت جوز هند.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة من الوج الطبيعي وهذا ما يكون من خلال الإذابة التامة لكل المكونات والتي من اليسير مزجها

من خلال استعمال المكونات البسيطة السابقة، وبعد المزج في وعاء مناسب لكل المقادير يكون من السهل تجميدها في مبرد الثلاجة لتصل للقوام المطلوب.

والذي لا بد وأن يكون أشبه بملمس الزبد، وتعتبر تلك الطريقة التي قد ذكرناها من أفضل الطرق التي من خلالها.

من الممكن أن نحصل على روج طبيعي صحي يسهل استخدامه على الشفتين وهذا للتخلص من عيوب الشفاه وتشققات الشفايف وسوف تكوني متألقة.