العجينة القطنية السحرية لعمل لجميع أنواع المعجنات والبيتزا في البيت.. مش هتشتري تانى

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة، ربات المنزل تحب دائما أن تعد المخبوزات التي تحتاج إليها، بدلا من شرائها كل يوم وخاصة عند وجود أطفال فإنها تحتاج إلى كمية أكبر، ولهذا تبحث كلا منهن عن أفضل طريقة لعمل عجينة ناجحة قطنية وهشة، لأن نجاح نوع الخبز الذي تعيده يعتمد على نجاح العجينة وفيما يلي سوف نخبرك بطريقة سهلة لكي تنجحي في إعداد العجينة الهشة والتي يمكن أن تعد منها العديد من المخبوزات مثل العيش الفنيو أو القرص أو البيتزا وغيرها من المخبوزات.

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة

المكونات:

لكي تنجحي في إعداد العجينة لتحصلي على مخبوزات طرية وهشة يجب أن تلتزمي بالمقادير التالية:

خمس أكواب دقيق ابيض.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقتين خميرة.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

نصف كوب زيت نباتي.

كوب ونصف لبن دافئ.

خمسة ملاعق حليب بودرة.

خطوات عمل العجينة القطنية الهشة

احرصي على نخل الدقيق أكثر من مرة، ثم ضعيه في إناء غويط وضيفي إليه الحليب البودرة والسكر والملح واخلطيهم جيدا.

ضعي الخميرة على الدقيق وامزجيهم معا مرة أخرى.

ضعي اللبن الدافئ إلى الدقيق واعجني جيدا سوء باليد أو باستخدام العجان لمدة خمسة دقائق.

استمري في العجن حتي تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة.

يتم إضافة الزيت النباتي واعجني مرة أخرى إلى أن يمتزج العجين بالزيت.

قومي بوضع العجينة في إناء مدهون بالزيت وغطيه جيدا واتركيها في مكان دافئ حتي يتضاعف حجمها.

قومي بتقسيم العجينة إلى كرات بالحجم الذي تريده واتركيها لمدة عشرة دقائق حتي ترتاح.

يمكنك الآن تحضير ما ترغبي به من أنواع المخبوزات والمعجنات، ويمكن استخدامها في عمل القرص الطرية أو القرص المحشية.

كما يمكنك استخدام هذه العجينة في عمل البيتزا البيتي بعجينة أكثر رائعة وبمذاق أفضل من المطاعم، وسوف تكون طرية وهشة جداً

قدمنا إليكم عبر هذا المقال أفضل طريقة سهلة وبسيطة لإعداد عجينة قطنية وهشة في المنزل بشكل ناجح لكي تصنعي كافة أنواع المخبوزات والبيتزا بدلا من شرائها من المحلات والمطاعم بتكلفة باهظة، أسعدى بها أفراد أسرتك.