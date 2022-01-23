بدون سويت.. خلطات النشا لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة

خلطات النشا لإزالة الشعر الزائد، الممكن لكل فتاة أو سيدة أن تقوم بالتطبيق لتلك الوصفة المتميزة والتي من خلالها يكون من السهل الإزالة لأي شعر متواجد على البشرة مهما بلغت درجة كثافته وهذا ما يكون من خلال تطبيق كريم النشا المميز والذي من خلاله يسهل الحصول على الجلد خالي من تواجد الشعر مع العديد من الفوائد الأخرى والتي نذكر منها ما يلي في الفقرات القادمة حيث أن النشا له مفعول رائع حينما يتم تطبيقه على البشرة، ومن خلال تلك السطور المقبلة وضح مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها.

خلطات النشا لإزالة الشعر الزائد

من أهم المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن يتم تطبيقها على البشرة للتخلص تماما من الشعر هو مكون النشا والذي يعتبر واحد من بين أهم المكونات الطبيعية والتي لها القدرة على أن تحسن من لون البشرة فضلا عن إزالة مميزة للشعر بأقل إمكانات وأفضل مقادير لها الكثير من المزايا على البشرة وتزيل مع النشا الشعر بمنتهى الكفاءة، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المكونات لوصفة وطريقة التحضير، من أهم وأفضل المكونات التي لا بد وأن تشتمل عليها تلك التركيبة ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النشا.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة بودرة ترمس.

ماء الورد.

عصير الليمون.

طريقة إعداد خلطات النشا لإزالة الشعر الزائد

الوصفة من السهل تحضيرها من خلال عمل مزج خفف ما بين كل المكونات، وبعد الخلط لا بد من أن نحصل على كريم.

أي أن المزيج يعطي أفضل نتيجة وهو أن تكون الخلطة كريمية ناعمة وخالية تماما من أي تكتل، ومن خلال استعمال الكريم وفرده على البشرة.

نحصل على أفضل نتيجة وهي البشرة الخالية تمام من تواجد أي مظهر للشعر سواء كثيف أو شعر خفيف وبري.

والتطبيق يتم من خلال الفرد لطبقة خفيفة من الكريم ومدة التطبيق تكون فقط ربع ساعة على الجلد.