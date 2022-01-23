نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالزيوت والأعشاب إليكم أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج ألام المفاصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية للتخلص من آلام المفاصل سريعا، آلام المفاصل من أكثر المشاكل الصحية الشائعة والمؤرقة لكثير من الأشخاص وهى الحالة التي يتأثر بها المفصل أو الأنسجة التي حوله وهناك أكثر من مائة نوع من التهاب المفاصل ولكن تشترك جميعها فى وجود ألام مزعجة أو تورم أو تيبس المفصل المصاب، ومن أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا هما التهاب المفصل العظمى والتهاب المفصل الروماتويدى وهو أحد الأمراض المناعية التي تهاجم الجهاز المناعي.

وصفات طبيعية للتخلص من آلام المفاصل سريعاً

ولأن ألام المفاصل تعد مزعجة وتؤثر على جودة الحياة وقد لا يفيد تناول المسكنات معها لذا نستعرض أقوى وصفة طبيعية للتخلص من ألام مفاصل الركبة والظهر والعظام بشكل سريع عند المداومة على هذه الخطة العلاجية باستخدام بعض الأعشاب والزيوت الطبيعية القادرة على السيطرة على تلك الآلام.

زيت الزيتون البكر الممتاز

يعد زيت الزيتون من أقوى الزيوت الفعالة فى تسكين آلام المفاصل ويمكن إضافة زيت الكافور معه المعروف بمفعوله فى منح الاسترخاء والراحة، وذلك عن طريق دمج المكونات معا وتدفئتهما قليلا على نار هادئة ثم يتم وضع تلك الزيوت على المفصل المصاب يوميا قبل الذهاب إلى النوم مع تغطية المنطقة المصابة وتدفئتها بشكل جيدا.

شاي الزنجبيل والكركم

يحتوى الزنجبيل والكركم على خصائص مضادة للالتهابات ويعد المكونان بمثابة مسكن طبيعي للآلام وذلك عن طريق نقع الزنجبيل الجاف مع أعواد الكركم فى ماء بارد لمدة ليلة كاملة، ثم بعد ذلك يتم تصفية المنقوع وشرب ماء المنقوع كل صباح بشكل يومي.

الجزر

اعتمد الصينيون قديما على استخدام الجزر فى علاج ألام المفاصل والركبة لاحتوائه على كثير من الألياف والمغذيات التي تعمل على الحفاظ على الغضاريف والأربطة، وذلك عن طريق مزج عصير من ثمرتي الجزر مع عصير ليمونه وتناولهما بشكل يومي.

زيت جوز الهند

يحتوى جوز الهند على الكثير من الفوائد ويعد من أفضل الوصفات التي يمكن استخدامها لتسكين ألام الركبة ويعمل على تحسين تدفق الدم حول المفاصل، وذلك عن طريق تدفئة كوب من زيت جوز الهند قليلا على النار ثم عمل تدليك خفيف على المنطقة المصابة يوميا.