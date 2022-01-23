طريقة تحضير الفول المدمس بالطماطم والخل على أصوله مثل العربات

هناك العديد من الوجبات والوصفات الأساسية في البيت المصري التي نقوم بتحضيرها بشكل دائم في الإفطار ومن أشهر تلك الوصفات هي الفول المدمس، دائما تقوم الأمهات بتحضير الفول المدمس في الإفطار و العشاء فهي من الأطباق المميزة لدى الشعب المصري، ولكن دائما نفضل تناول الفول المدمس من المطاعم و من على العربات المتواجدة في الشوارع لأنهم يستخدمون طريقة سرية في تحضيره تعطيه مذاق وطعم خاص يعشقونه الجميع، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم والخل مثل المطاعم بقوامه الكريمي.

مقادير الفول المدمس بالطماطم والخل

من أكثر الوجبات الإفطار التي يتم تناولها ويفضلها جميع المصريين هي الفول المدمس، فهو من الوجبات الاقتصادية والسهلة واللذيذة مكونات تحضير تدميس الفول وهي:

نصف كيلو من فول تدميس.

ملعقة كبيرة من الفول المدشوش.

ماء.

ربع ملعقة من السكر.

ملعقة ونصف من العدس الأصفر.

نصف ملعقة من الكركم.

مقادير الفول المدمس بالطماطم والخل

3 أكواب من الفول المدمس

طماطم مقطعة مكعبات.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حبة من الفلفل الأخضر مقطع مكعبات.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الكمون

ملح

فلفل أسود.

طريقة تحضير الفول المدمس

سنقدم لكم كافة مراحل تحضير الفول المدمس بالطماطم والخل، وسنبدأ أولا بتقديم طريقة التدميس وهي:

اولًا نقوم بتنظيف الفول من الشوائب و الحبات الفارغة.

نضع نصف كيلو من الفول في طبق كبير ونضيف عليه 2 لتر من الماء.

نترك الفول منقوع لمدة 6 ساعات على الأقل حتى يتضاعف حجم الفول.

بعد ذلك نصفي الفول ثم نقوم بوضعه في وعاء كبير جداً لكى يتم سلقة بشكل جيد.

ثم نضيف على الفول لتر ونصف من الماء.

نضع الفول على نار متوسطة حتى يتم غليان الفول.

عندما يبدأ بالغليان نقوم بوضع الفول المدشوش و العدس الأصفر.

نقلبهم مع الفول المدمس ثم نقوم بوضع ربع ملعقة من السكر هذه الخطوة ستساعد الفول أن يكون طري.

بعد ذلك نقوم تهدئ النار تماما حتى تصبح كشمعة.

نغطي على الفول ونتركه على نار هاديه مثل الشمعة لمدة ساعتين ونصف.

نقلب الفول بين الحين والآخر، ويمكن وضع القليل من الماء إذا احتاج الفول.

بعد تماما تسوية الفول أصبح الفول جاهز لتحضيره.

طريقة عمل الفول المدمس بالطماطم والخل