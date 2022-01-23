كنز في مطبخك..خلطة السبع بهارات الهندية الاصلية طعمها روعه مش هتتشري الجاهزة تاني هتخلى الاكل جنان

موضوعنا اليوم عن كيفية تحضير خلطة السبع بهارات الهندية، لا يمكننا الاستغناء عن البهارات عند تحضير أي أطعمة فهي من تعطي الأكل النكهة والطعم وبدونها يصبح الأكل لا لذة له، وكانت السبع بهارات من أفضل البهارات حيث أنه تحتوي على سبعة أنواع مختلفة من البهارات ويتم عمل الخلطة بوصفات مختلفة بحسب كل دولة فطريقة تحضيرها الهندية تختلف عن العراقية أو الطريقة السورية وفيما يلي سنوضح لكم كيفية تحضيرها بأكثر من وصفة.

طريقة تحضير خلطة السبع بهارات الهندية

مكونات الخلطة:-

عشر حبات من الفلفل الأحمر المجفف.

ثلاثة أعواد من القرفة الجافة.

ورقتان من الكاري.

كزبرة مجففة بمقدار ملعقتين كبيرتين.

كمون مطحون.

حبوب فلفل أسود.

قرنفل مسامير.

حلبة حبوب.

فلفل أحمر مطحون.

خطوات التحضير:-

ضعي طاسة قلي على النار وقومي بوضع القرفة والكاري والفلفل المجفف وقلبيهم حتى يتحمروا تمامًا.

بعد ذلك أضيفي كل البهارات الموجودة في المكونات عدا الفلفل الأحمر إلى الطاسة وقلبيهم حتى يتحمصوا ويصبحوا جافين.

ثم اطحني كل المكونات المحمرة في الخلاط الكهربائي أو من الممكن في الكبة أو المطحنة

ثم ضعي الخليط في برطمان زجاجي محكم الغلق وضعيه في مكان مظلم ودرجة حرارته باردة.

طريقة تحضير خلطة السبع بهارات بدون طحن

مكونات الخلطة:-

كوب كبير من الفلفل الأسود.

نصف كوب من الكمون المحبب.

ثمان حبات من الحبهان المحبب.

أعواد قرفة.

قرنفل حبوب.

جوزة الطيب.

خطوات التحضير:-

قومي بوضع التوابل كلها بداخل صينية وقومي بوضعها داخل الفرن على درجة حرارة مناسبة واتركيها في الفرن لمدة حوالي خمس دقائق.

ثم اخرجي الصينية من الفرن واتركيها حتى تبرد قليلًا

ثم قمي بطحنها في المطحنة ثم قومي بوضعها داخل برطمان زجاجي ثم قومي بتخزينها في مكان بارد واستخدميها وقت الحاجة.

كيفية تخزين السبع بهارات في المنزل