طريقة تحضير عجينة البريوش وتشكيلها في المنزل خطوة بخطوة

عجينة البريوش يمكن من خلالها إعداد تشكيلة كبيرة من المخبوزات تتنوع بين الحلو والحادق، كذلك مع اختلاف حشواتها وفقا للذوق العام ويسعد انتشارها في المخابز الآلية بجميع المناطق إلا إن تحضيرها منزليا يعطيها شكل مختلف وفريد من نوعه، يشتهر شم النسيم والرحلات بالبريوش لأنه لا غنى عنه، كذلك يقدم في جميع الأوقات للأطفال والكبار ونتعرف على طريقة إعداده وتشكيله منزليا في هذا المقال

مكونات عجينة البريوش

بالرغم من كثرة مكونات عجينة البريوش إلا أنها بسيطة و متوفرة بكل منزل.

كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب من الزبادي أو اللبن الرايب.

كوب لبن.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة طعام كبيرة لبن بودر

معلقة طعام كبيرة خميرة فورية.

معلقة شاي صغيرة من البيكنج بودر

معلقة شاي صغيرة خل أبيض.

بياض بيضة.

رشة من الملح.

الوجه

صفارة بيضة.

معلقة طعام كبيرة حليب سائل.

رشة قهوة سريعة الذوبان، أو ملعقة فانيليا.

طريقة تحضير عجينة البريوش وتشكيلها

نقوم بوضع جميع المكونات الجافة في طبق وتقليبهم معا، ثم نوالي إضافة المكونات السائلة واحدة تلو الأخرى وهكذا حتى تتشكل لدينا عجينة طرية متماسكة.

بعد تمام العجن نغطي الطبق بورق نايل أو فوطة لمدة نصف ساعة حتى يختمر العجين.

بعد أن يخمر العجين نقوم بتقطيعه إلى كرات صغيرة ونشكلها على شكل سنبلة بوضع ثلاث لفائف طويلة ونشكلها مثل ضفيرة الشعر، أو نقوم بوضع لفتين ونشكلهم معا ثم ندورهم …وهكذا.