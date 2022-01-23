نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني.. كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة لفرد الشعر الهايش المجعد الإفريقي ليصبح ناعم كالحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة، يلجأ معظم السيدات إلي الذهاب إلي صالونات التجميل من اجل الحصول علي شعر صحي لامع باستخدام الكرياتين الصناعي المليء بالمواد الكيميائية التي بدلا من ان تعطي الشعر لمعان تجعله يتساقط ويضر به ويعمل علي اتلافه ولكن هناك البديل من الطرق الأخرى التي يمكن أن تأخذ جميع مكوناتها من المواد الطبيعية الموجودة في المنزل.

كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة

للحصول على تنعيم الشعر عليكي بماسك الكرياتين الطبيعي للشعر كل ما عليكي اتباع الخطوات التالية:

أولا نقوم بإحضار اناء فارغ ونقوم بوضع فيه كيس من الخميرة الفورية.

وبعد ذلك قومي بإضافة علبة صغيرة من الزبادي ثم قومي بالتقليب المستمر حتي تحصلين علي قوام متجانس من المكونات.

ثم قومي بعدها بإضافة 4 معالق او خمسه من زيت جونسون للأطفال إلى الخليط، واستمري بالتقليب حتى تتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضهما.

بعد ذلك قومي بإضافة ملعقتين صغيرتين من جل الصبار وقومي باستمرار التقليب، حيث أن جل الصبار العديد من الفوائد على البشرة والشعر.

ثم بعد ذلك قومي بغسيل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لشعرك وتنشيفه جيدا.

بعد ذلك قومي بفرد الشعر بهذه الوصفة على الشعر من الأطراف وحتى الجذور.

ثم قومي بلف الشعر باستخدام رول المطبخ واتركيه لمدة لا تقل عن ساعه حتي تحصلين علي النتيجة التي تريدينها.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر مرة ثانية بالماء والشامبو وانظري الى النتيجة بعد ان تقومي بإعادة تجفيفه مرة أخرى.

نصائح مهمة قبل استخدام كيراتين طبيعي

استمري في استخدام وصفة الكيراتين الطبيعي حتي تحصلين علي نتائج مذهلة.

لا ينصح باستعمال تلك الوصفة علي شعر مبلول او به قطرات من الماء فيجب تركه حتي يجف تماما.

الكرياتين الموجود في المحلات التي تبيع مستحضرات التجميل أو تلك التي يستخدمونها في الصالونات ما هي إلا مواد كيميائية تضر الشعر وتجعله يفقد رونقه ولمعانه.

قومي بتكرار تلك الوصفة مرة في الأسبوع او ثلاثة مرات في الشهر لضمان أن تحصلي علي شعر ناعم براق.

الي هنا نكون قد وصلنا الي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن اقوى كيراتين طبيعي للشعر بالخميرة وقمنا بذكر طريقه الاستخدام وبعض النصائح التي يجب أن نضعها في اعتبارنا لضمان الحصول علي شعر صحي لامع خالي من اي مشاكل والي اللقاء في معلومة جديده.