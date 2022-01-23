وفري وقتك وأعمليها واحتفظي بيها هريسة الشطة بالفلفل الأحمر الحار في البيت

يحب الكثير من الناس الأكلات الحارة ولا يتذوقون طعامهم بدون الشطة وتنوعت الشطة إلى الصوص الحار أو بهارات الطعام الحارة ويوجد الكثير من الدول التي تبدع في إعداد الوجبات الحارة من السودان والمكسيك المشهورين بالهريسة والشطة السودانية ورغم تعدد أنواع الشطة الحارة إلا أن المصريين لديهم الشطة الخاصة التي يضيفونها للوجبات مثل المحشي والكشري والمكرونة والكبدة والسجق والبامية، ويبحث الكثير من الأمهات عن طرق تحضير هريسة الشطة في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها بدون تكلفة.

مكونات عمل هريسة الشطة في المنزل

كيلو من الفلفل الأحمر

رأس كبيرة من الثوم

كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ثمرتان من الليمون

ملعقة صغيرة من الملح

طريقة تحضير هريسة الشطة في المنزل

نقوم بتقشير ثمانية فصوص كبيرة من الثوم ونضعهم في الخلاط الكهربائي ونخلطهم مرة واحدة فقط.

ثم نقسم الفلفل الحار جيدا ونقسمه إلى نصفين ثم نقوم بوضعه في الخلاط مع الثوم.

ثم نغسل الليمون جيدا ونقشره ونقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم ونضعه مع الفلفل والثوم في الخلاط.

بعد ذلك نقوم بإضافة كوب الزيت وملعقة الكزبرة والملح ونقوم بتشغيل الخلاط وتضرب المكونات جيدا حتى نحصل على قوام متماسك.

يجب التأكد من عدم وجود ماء في الخلاط ونحذر من أن تأتي قطرات ماء على الهريسة بعد خلطها.

يمكن الاستغناء عن الثوم بوضع ملعقة سكر وربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

طريقة تخزين هريسة الشطة في المنزل

نقوم بإحضار برطمانات زجاجية ونجففها جيدا من الماء بعد غسلها.

يجب التأكد من عدم وجود روائح كريهة في البرطمانات حتى لا تتلف الهريسة.

بعد ذلك نقوم بوضع كميات من هريسة الشطة داخل البرطمانات ثم نضع ملعقة من زيت الزيتون قبل غلق البرطمانات بالغطاء.

ثم نضع البرطمانات في الثلاجة لحين الاستعمال.

استخدامات هريسة الشطة