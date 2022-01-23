سر اللون والطعم.. الهريسة الاسكندراني على أصولها أحلى من البسبوسة ناجحة 100% ومرملة

الهريسة الاسكندراني تعتبر نوع من أنواع الحلويات الشرقية التي يلجأ الى شرائها الكثير من الناس من الذين يتوافدون إلى الإسكندرية حيث ان هناك محل مشهور بصناعة الهريسة بطريقة محترفة ويعتبر الطعام الذي يعد في المنزل لا يكون بنفس كفاءه الذي يباع في الشارع لان به العديد من الأسرار لذلك سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الهريسة المصرية على الطريقة الاسكندرانية.

الهريسة الاسكندراني

تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية المشهورة في الإسكندرية وطريقة عملها تشبه الى حد كبير طريقة عمل البسبوسة، لعمل الهريسة بالطريقة الاصلية و سر هريسة المحلات فقط اتبعي الاتي:

مقادير الهريسة الاصلية

3 أكواب من السميد.

كوب الا ربع من الدقيق العادي.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب الا ربع لبن دافئ.

كيسين من الفانيليا.

نصف كوب من السمن.

ملعقة صغيرة من عسل الجيلاتين المستخدم في الحلويات.

نصف كوب من المكسرات المشكلة لزوم الحشو والتزيين.

طريقة عمل شربات الهريسة

قومي بوضع كوب من السكر مع كوب ونصف من الماء وملعقة صغيرة من الفانيليا.

بعد ذلك قومي برفعها على حرارة متوسطة حتى تغلي وتصبح جاهزة للصب فوق الهريسة.

طريقة عمل الهريسة زي المحلات

أولا قومي بإحضار وعاء فارغ ثم قومي بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض.

بعد ذلك قومي بإضافة السمن الي الخليط مباشرة وتكون بدرجة حرارة المطبخ،

ثم بعد ذلك قومي ببس المكونات، أي فركها براحة اليدين حتى تختلط كل المكونات و تتجانس.

ثم قومي بتذويب عسل الجلوتين مع اللبن الدافئ.

بعد ذلك نقوم بإضافة إلى المكونات السابقة ثم قومي بالعجن.

ثم بعدها قومي بالعجن حتى الحصول على عجينه لينه متماسكه.

بعد ذلك قومي بإحضار صينية مقاس 26 وقومي بدهنها بالسمن جيدا.

ثم قومي بوضع طبقة من العجين مع مراعاه ان تقومي برفعها من الحواف.

بعد ذلك قومي بوضع المكسرات والزبيب اللازم للحشو ثم أعيدي وضع طبقة أخري من العجين.

ثم قومي بإدخال الهريسة الي الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية، لمده لا تقل عن نصف ساعة اتركيها في الفرن حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

بعد ذلك قومي بإخراجها بعد اختبار النضج واتركيها لتبرد قبل أن تقومي بتقديمها.

يمكنك وضع بعض المكسرات على الوش ثم صبي الشربات الذي قمتي بأعداده سابقا.

الى هنا نكون قد انتهينا من كتابة مقالنا الذي قمنا بالتحدث فيه عن الهريسة الاسكندراني وذكرنا بعض المكونات المطلوبة وطريقه التحضير وسر هريسة مثل الجاهزة نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم معلومات وافية والي اللقاء في مقال جديد ومعلومة جديدة.