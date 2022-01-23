نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتتعلمي تعمليه زي المطاعم الباذنجان المخلل المصري بمكونات اقتصادية في المقال التالي
يزرع الباذنجان في كل مكان في العالم لكنه ينمو بشكل أفضل في المناطق الدافئة كما يحتاج إلي الكثير من المياه حتى ينمو وتأتي ثمار الباذنجان بألوان وأشكال عديدة يمكن أن تكون مستديرة أو مستطيلة أو بيضاوية أو على شكل كمثرى، وفي سياق المقال سنشرح كيفية مخلل عمل الباذنجان المصري، كما يجب الإشارة أنه يعتبر مخلل الباذنجان من المقبلات التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية ويرغبون دائما من تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة لذلك سوف نطرح عليكم خلال السطور طريقة عمل مخلل الباذنجان بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة للغاية.
المقادير المطلوبة لعمل مخلل الباذنجان المصري
يتميز الباذنجان المصري المخلل بطعمه اللذيذ والرائع ، لذلك يتفق الكثير من الناس على عمل مخلل الباذنجان ليكون بمثابة طبق جانبي مع الأطباق الرئيسية الأخرى ومكوناته متوفرة وبأسعار مناسبة ، وتحتاج إلى التالية لتبدأ بعمل مخلل الباذنجان المصري:
- كيلو واحد من الباذنجان الصغير الرفيع.
- ملعقة واحدة من ملح الطعام.
- نصف كوب من خل الطعام.
- رأس ثوم مهروس من أجل الحشو.
- ضمة كزبرة خضراء.
- ملعقة من الشطة الحمراء المطحونة.
- ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
- أربعة ملاعق من الكمون الناعم
طريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزل
يمكنكم عمل الباذنجان المخلل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية حيث يعتبر من اشهر انواع المقبلات :
- قشر سيقان الباذنجان ثم اشطفها جيدًا.
- ضعي عشرة أكواب من الماء في قدر على نار أضيفي ملعقتين كبيرتين من الخل وملعقة كبيرة من الملح إلى الماء واتركيها حتى الغليان.
- بعد أن يغلي الماء خففي درجة الحرارة وأضيفي الباذنجان واتركيها تنضج بهدوء لمدة عشر دقائق حتى تنضج.
- يتم اختبار ليونة الباذنجان عن طريق وخزه بالشوكة لتحديد درجة صلابة أو نعومة الباذنجان لتحديد نضجه.
- بعد ذلك يتم إخراج الباذنجان من الماء وغسله عدة مرات بالماء البارد وتركه في مصفاة للتخلص من الماء.
- في غضون ذلك يتم تحضير حشوة الباذنجان المصري المخلل:
- ضعي الثوم في الخلاط وفرميه حتى ينضج الثوم.
- ثم أضيفي الكزبرة الخضراء والفلفل الحار والفلفل الأخضر والكمون والخل إلى الثوم المفروم.
- شغل محضر الطعام مرة أخرى حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- ثم يضاف الزيت ويعمل معالج الطعام مرة أخرى لبضع ثوانٍ فقط.
- ثم يتم عمل تجويف طولي داخل الباذنجان ، ويتم وضع الحشوة بداخله.
- تتكرر العملية حتى تنفد الكمية وتمتلئ كمية الباذنجان.
- يوضع الباذنجان المصري المخلل في طبق ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة.
- استخدمه عند الحاجة ويمكن تقديمه كوجبة مباشرة.
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