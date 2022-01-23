هتتعلمي تعمليه زي المطاعم الباذنجان المخلل المصري بمكونات اقتصادية

يزرع الباذنجان في كل مكان في العالم لكنه ينمو بشكل أفضل في المناطق الدافئة كما يحتاج إلي الكثير من المياه حتى ينمو وتأتي ثمار الباذنجان بألوان وأشكال عديدة يمكن أن تكون مستديرة أو مستطيلة أو بيضاوية أو على شكل كمثرى، وفي سياق المقال سنشرح كيفية مخلل عمل الباذنجان المصري، كما يجب الإشارة أنه يعتبر مخلل الباذنجان من المقبلات التي يفضلها العديد من الأشخاص بصورة كبيرة للغاية ويرغبون دائما من تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة لذلك سوف نطرح عليكم خلال السطور طريقة عمل مخلل الباذنجان بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير والخطوات السهلة للغاية.

المقادير المطلوبة لعمل مخلل الباذنجان المصري

يتميز الباذنجان المصري المخلل بطعمه اللذيذ والرائع ، لذلك يتفق الكثير من الناس على عمل مخلل الباذنجان ليكون بمثابة طبق جانبي مع الأطباق الرئيسية الأخرى ومكوناته متوفرة وبأسعار مناسبة ، وتحتاج إلى التالية لتبدأ بعمل مخلل الباذنجان المصري:

كيلو واحد من الباذنجان الصغير الرفيع.

ملعقة واحدة من ملح الطعام.

نصف كوب من خل الطعام.

رأس ثوم مهروس من أجل الحشو.

ضمة كزبرة خضراء.

ملعقة من الشطة الحمراء المطحونة.

ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر.

نصف كوب من زيت الزيتون.

أربعة ملاعق من الكمون الناعم

طريقة تحضير الباذنجان المخلل في المنزل

يمكنكم عمل الباذنجان المخلل بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية حيث يعتبر من اشهر انواع المقبلات :