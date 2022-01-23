نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو بشرتك بيضاء أو خمرية.. صبغ الشعر بالحناء لون نحاسي وكستنائي بدون صبغات واسحري من حولك بجمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر بالحناء لون نحاسي، هو من أجمل الألوان في الصبغة والذي يعطي مظهر جذاب وأنيق ورائع للمرأة، وكثير من النساء يحبون هذا اللون ويفضلوه عن باقي الألوان في الصبغة وسنتعرف في هذا المقال على صبغ الشعر بالحناء لون نحاسي بشكل طبيعي تماماً دون الحاجة لصبغات.

صبغ الشعر بالحناء لون نحاسي

سنتعرف في هذه الفقرة على طريقة صبغ الشعر بلون بني نحاسي رائع

المكونات

كوب من الحناء صغير.

علبة سفن أب حجم صغير.

٥ ملاعق كبيرة من الكركم.

ماء مغلي.

كمية صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

يتم إضافة جميع المكونات ما عدا عصير الليمون في إناء فارغ، ثم يجب تقليبهم جيدا للحصول على القوام المناسب.

ثم يتركوا ليختمروا لمدة 4 ساعات.

ثم يجب إضافة عصير الليمون على المكونات بعد التخمير، ثم يتم وضعه بطريقة جيدة على الشعر.

ويجب عدم ترك أي جزء من الشعر بدون وضع حناء عليه.

ثم يجب تغطية الشعر بكيس من البلاستيك، ثم يتم غسل الشعر جيدا بماء فاتر وشامبو.

وسوف تحصلي على لون نحاسي رائع وجذاب، ولا تحتاجين الذهاب للكوافيرات مرة أخرى.

طريقة صبغ الشعر باللون الكستنائي

سنتعرف في هذه الفقرة على، طريقة صبغ الشعر باللون الكستنائي.

المكونات

علبة صغيرة من الزبادي.

كوب صغير من الحناء.

٣ ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مغلي البابونج للعجن.

طريقة التحضير

يتم وضع جميع المكونات في إناء فارغ ما عدا عصير الليمون.

ثم بعد ذلك يجب ترك جميع المكونات ليختمروا جيدا لمدة ٤ ساعات لا يقل عن ذلك.

بعد ذلك يجب وضع عصير الليمون على جميع المكونات ثم يقلب الخليط جيدا.

ثم يجب تقسيم الشعر إلى أربع أجزاء أمام وخلف ويمين وشمال ثم يجب وضع كمية من الخليط على كل أجزاء الشعر.

بعد ذلك يجب لف كل جزء من أجزاء الشعر التي تم تقسيمها ثم وضع كيس من البلاستيك على الشعر.

ويترك لمدة لا تقل عن أربع ساعات حتى تحصلي على اللون الكستنائي الرائع.

في نهاية هذا المقال نكون قد ذكرنا صبغ الشعر بالحناء لون نحاسي وتعرفنا على مكوناته وطريقة استخدامه، وذكرنا أيضا طريقة صبغ الشعر باللون الكستنائي الرائع وتعرفنا على مكوناته وطريقة تحضيره.