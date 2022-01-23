بدون تعقيدات.. أسرار الكوافيرات في صبغ الشعر لأحلى نيولوك ولدرجة لون مظبوطة 100% في منزلك

أسرار الكوافيرات في صبغ الشعر، من الأشياء التي يفكر بها كثير من النساء وذلك لرغبتهم في صبغة مثل صبغة الكوافيرات وسنتعرف في هذا المقال على أسرار المحترفين للحصول على درجة اللون المطلوبة دون مصاريف باهظة ودون إتلاف للشعر وبمكونات بسيطة جداً.

أسرار الكوافيرات في صبغ الشعر

سنتعرف في هذه الفقرة على ما هي الأسرار التي يجب عليك اتباعها لكي تحصلي على صبغة للشعر مثل الكوافيرات:

في البداية يجب عدم غسل الشعر قبل عمل الصبغة بثلاثة أيام.

ثم قومي بتنشيف شعر جيدا.

ثم يجب وضع فازلين على الأماكن التي ممكن أن تلمسها الصبغة مثل الجبهة، والرقبة والأذن.

يحب أن يكون الشعر مصفف جيدا ولا يوجد به أي تعقيدات.

في البداية يجب تقسم الشعر إلى أربع أجزاء يمين وشمال أمام وخلف.

ثم قومي بوضع الصبغة على أجمع أجزاء الشعر ولا تتركي أي خصلة بدون وضع الصبغة عليها، وذلك عن طريق استخدام فراشة الصبغة

ثم قومي بلف كل كمية من الشعر على هيئة طاقية واتركيه لمدة ساعة على الأقل، ثم اشطفيه جيدا بالماء.

طريقة صبغ الشعر مثل الكوافيرات

سنتعرف في هذه الفقرة على، طريقة صبغ الشعر مثل الكوافيرات تماماً:

يجب عدم غسل الشعر قبل عملية الصبغة بثلاثة أيام وذاك لتعمل الزيوت على وضع حاجز بين الصبغة وبين فروة الرأس، حتى لا تتأثر.

كما يجب اتباع جميع الإرشادات الخاصة بالصبغة بشكل دقيق. يجب أن ترتدي قفاز في بديك حتى لا تتأثر وحتى لا يثبت لون الصبغة في يديك.

يجب تمشيط الشعر جيدا وذلك للتخلص من التعاقدات الذي بداخله لأنها تمنع من توازن ألوان الصبغة.

ترطيب الشعر، فالصبغة هب من أكثر الأشياء التي تجعل الشعر جاف وخشن، لذلك يحب عل فتاة تفعل عملية لصبغ في شعرها أن تضع دائما تي شيء يرطب شعرها.

يجب أن تفعل حمام زيت طبيعي مل أسبوع في شعرها حتى يحتفظ بالنعومة، ويحب أيضا تنشيف الشعر جيدا قبل وضع أي زيت أو أي سيرم مرطب.

في نهاية هذا المقال نكون قد ذكرنا أسرار الكوافيرات في صبغ الشعر وذكرنا أيضا طريقة ترطيبه والعناية به وذكرنا أيضا طريقة صبغ الشعر مثل الكوافيرات. ونتمنى أن يكون المقال نال إعجابكم.