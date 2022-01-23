نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلى اكله تدفي في الشتاء.. بكيلو بطاطا حضري صينية البطاطا الحلوة باللبن والمكسرات طعمها خرافي مش هتبطلى تعمليها في المقال التالي
احلى اكله تدفي في الشتاء.. بكيلو بطاطا حضري صينية البطاطا الحلوة من أشهى الوصفات التي يمكنك عملها بأكثر من طريقة هي طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة باللبن وقام بتجربتها الكثير من الأمهات وربات البيوت وتتعدد فوائد تناول البطاطا الصحية حيث أنها تمد أجسامنا بالفيتامينات الضرورية والمعادن الهامة لأجسامنا كما أنها جيدة جدًا للبشرة وتعزز عمل جهازك الهضمي، كما أنها تمد الجسم بطاقة كبيرة وتقي الجسم من أمراض السرطان وتعمل على تقوية المناعة وسنوضح بالتفصيل أكثر طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة باللبن.
طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة باللبن بثلاث طرق
هناك 3 طرق لعمل البطاطا الحلوة باللبن وسنوضح في السطور التالية طريقة عمل طريقة البطاطا بجوز الهند والحليب.
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طريقة عمل البطاطا الحلوة باللبن وجوز الهند
مكونات الطريقة:-
- كيلو بطاطا حلوة.
- كوب واحد من الماء.
- 1\2 كوب من السكر الأبيض.
- 2 كيلو ونصف من اللبن كامل الدسم.
- ملعقتان كبيرتان من جوز الهند والمكسرات.
- ملعقة واحدة من الفانيلا السائلة أو كيس واحد من بودرة الفانيلا.
- 2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة.
- خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.
طريقة عمل الوصفة:-
- قومي بغسل البطاطا جيدًا وقشريها ثم قطعيها إلى قطع صغيرة.
- بعد ذلك ضعي قطع البطاطا في وعاء مع الماء والسكر وغطيهم بغطاء الوعاء ثم ضعيهم على درجة حرارة نار هادئة قليلًا حتى تنضج البطاطا.
- بعد أن تنضج قومي بهرسها بهراسة البطاطس حتى تصبح ناعمة تمامًا وخالية من أي تكتلات.
- احضري اللبن ثم إغليه ومن الممكن أن تحليه بالسكر إذا أردتي.
- ثم قومي بإضافة اللبن المغلي للبطاطا المهروسة وقلبي جيدًا.
- أضيفي السمنة وجوز الهند والفانيلا للبطاطا المهروسة باللبن وقلبيهم جيدًا معًا حتى يختلطوا ثم ضعي الخليط على درجة حرارة نار مناسبة حتى يغلي قليلًا.
- ضعي نشا الذرة مع الماء وقلبيهم ثم ضيفيهم للخليط وقلبيهم معًا جيدًا حتى يصبح الخليط متماسك قليلًا.
- بعد ذلك أحضري صينية فرن مناسبة وادهنيها بالزبدة أو السمنة حتى لا تلتصق البطاطا بها داخل الفرن.
- صبي خليط البطاطا داخل الصينية وإفرديها جيدًا وادهني وجهها بالزبدة أيضًا.
- ضعي الصينية داخل الفرن على درجة حرارة عالية أولًا حتى ينضج القعر ثم قللي درجة الحرارة وأخرجيها من الفرن بعد أن تنضج وتصبح جاهزة للتناول.
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