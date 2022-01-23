احلى اكله تدفي في الشتاء.. بكيلو بطاطا حضري صينية البطاطا الحلوة باللبن والمكسرات طعمها خرافي مش هتبطلى تعمليها

احلى اكله تدفي في الشتاء.. بكيلو بطاطا حضري صينية البطاطا الحلوة من أشهى الوصفات التي يمكنك عملها بأكثر من طريقة هي طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة باللبن وقام بتجربتها الكثير من الأمهات وربات البيوت وتتعدد فوائد تناول البطاطا الصحية حيث أنها تمد أجسامنا بالفيتامينات الضرورية والمعادن الهامة لأجسامنا كما أنها جيدة جدًا للبشرة وتعزز عمل جهازك الهضمي، كما أنها تمد الجسم بطاقة كبيرة وتقي الجسم من أمراض السرطان وتعمل على تقوية المناعة وسنوضح بالتفصيل أكثر طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة باللبن.

طريقة عمل صينية البطاطا الحلوة باللبن بثلاث طرق

هناك 3 طرق لعمل البطاطا الحلوة باللبن وسنوضح في السطور التالية طريقة عمل طريقة البطاطا بجوز الهند والحليب.

طريقة عمل البطاطا الحلوة باللبن وجوز الهند

مكونات الطريقة:-

كيلو بطاطا حلوة.

كوب واحد من الماء.

1\2 كوب من السكر الأبيض.

2 كيلو ونصف من اللبن كامل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من جوز الهند والمكسرات.

ملعقة واحدة من الفانيلا السائلة أو كيس واحد من بودرة الفانيلا.

2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة.

خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

طريقة عمل الوصفة:-