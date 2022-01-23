بكل التفاصيل.. طريقة عمل البابا غنوج سهلة جداً بكل أسرار المطاعم السحرية لطعم خرافي

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عمر شويل - جدة طريقة عمل البابا غنوج، حيث ان الشعب المصري من أكثر الشعوب المحبة للأكل والمقدسة له لدرجة أنه جعل من مناسباتهم أسباب لبعض الأكلات، ولذلك يهتم بكل المأكولات الموضوعة على طاولة الطعام ولا تخلو طاولة طعام من المقبلات ، وهي ما تعرف بالمخلل، ويعتبر البابا غنوج من المقبلات التي لا يمكن التخلي عنها بجانب أي نوع من الأطعمة ،ولذلك نقدم لكم كيفيه عمل البابا غنوج.

طريقة عمل البابا غنوج

تعتبر سلطة البابا غنوج من الاكلات الشهيرة المحببة عند الجميع، و يشتهر بها محلات المشويات حيث يقدموها مع المشويات كمقبلات أساسية هي و سلطة الطحينة، لذلك نقدم لكم اليوم كيف يعمل البابا غنوج مثل المحلات.

مقادير سلطة البابا غنوج

حبتين باذنجان رومي.

ملعقة كبيرة من الملح.

مقدار معلقتين من الخل الأبيض.

وربع كوب من سلطة الطحينة.

عصير ليمون.

القليل من البقدونس المفروم.

طريقة تحضير البابا غنوج

أولا نقوم بجلب الباذنجان، ونقوم بشويه في الفرن، وننتظر حتى تصبح قشرته الخارجية لينة نقوم باختبارها بالسكين لنتأكد من تسويتها.

بعد ذلك نتركه حتى يبرد، ثم ونقوم بتقشيرها ،بعد ذلك نقوم بضربه في الكبة او المحضرة.

ثم بعد ذلك نقوم بخلط كل المكونات(ملح- خل- طحينة-بقدونس-ليمون) في بولة كبيرة.

بعد ذلك نضع عليهم الباذنجان ونقلب الخليط حتى يتجانس مع بعضه.

والآن قد انتهينا نقدم لكم افضل طبق بابا غنوج مزين بالبقدونس المفروم.

سبب تسمية بابا غنوج بهذا الاسم

ويرجع أصل تسمية البابا غنوج بهذا الاسم هو قس كبير المقام يسمي (الأب غنوج) في القرن الأول الميلادي، من كثرة حب تلاميذه فيه صنع له خليط مكون من الباذنجان المشوي والخضروات، فلم يرض القس أن يأكل الطعام بمفرده فوزع منها على أهل القرية جميعا منه، فأطلق على هذه الوجبة هذا الاسم.

فوائد البابا غنوج

يحتوي البابا غنوج على كمية كبيرة من الفوائد ؛ نظرا لما به من خضروات مختلفة ومن هذه الفوائد:

حماية خلايا المخ من التلف لاحتوائه على عدد من الخلايا المضادة للأكسدة.

الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي والقولون والإمساك.

احتواء الباذنجان على فيتامين ” ب ” وبعض المعادن ك والبوتاسيوم والمنجنيز.

ضبط الأملاح الموجودة بالدم.

الوقاية من امراض القلب.

وفي الختام أردنا أن نقدم لكم طريقة عمل البابا غنوج بأسهل الطرق الموجودة بأقل المكونات، ومجموعة فوائد عن البابا غنوج بالباذنجان للجسم والقلب، وما مدى فاعليته على الجهاز الهضمي.