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عمر شويل - جدة طريقة عمل بقلاوة بالعسل والمكسرات بأفضل طريقة في البيت - ثقفني
تعد البقلاوة من أنواع الحلويات الشرقية التي تنتشر في مصر والدول العربية وكما يتعدد حشو البقلاوة بعدة حشوات مختلفة ومتنوعة مثل البقلاوة بالمكسرات أو البقلاوة بالقشطة وكما أن البقلاوة لها أشكال مختلفة يمكن طريقة على شكل مثلثات أو على شكل أصابع أو طريقة على شكل مربعات وكما تشتهر البقلاوة بأنها ذات طعم مميز ومختلف وشهي للغاية وتحتوي البقلاوة على الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية و سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات والعسل بأفضل وأسرع طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بقلاوة بالعسل والمكسرات
المكونات:
- علبة من الجلاش.
- كوب كبير من الزبدة أو السمنة.
- كوب واحد من السكر.
- أثنين كوب من الماء.
- أثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- كمية من المكسرات جوز الهند أو السوداني أو الفستق أو البندق حسب الرغبة.
- العسل أو الشربات.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بتحضير الشربات وذلك قومي بإحضار وعاء وضعي فيه أثنين كوب من الماء وكوب من السكر وبعد ذلك ضعي الوعاء على النار حتى الغليان ثم نضيف أثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفانيليا ونضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونترك الوعاء على النار لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نترك الشربات جانباً.
- الخطوة الثانية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لكي يسخن قبل وضع صينية البقلاوة.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة ثم أدهنيها بملعقة كبيرة من السمنة وبعد ذلك قومي بإحضار طبق وضع فيه كوب كبير من الزبدة وضعي الطبق على نار هادئة حتى يتم ذوبان الزبدة وبعد ذلك في الصينية ضعي ورقتين من الجلاش ثم قومي بدهنها بالزبدة وضعي طبقتين من الجلاش وقومي بدهنها بالزبدة واستمري في تكرار الخطوة السابقة حتى الانتهاء من نصف كمية الجلاش ثم قومي بوضع المكسرات المشكلة وبعد ذلك نضع طبقتين من الجلاش وقومي بدهنها بالزبدة ونستمر في تكرار الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية الجلاش ثم يتم تقطيع الجلاش باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة أو مثلثات حسب الرغبة قبل إدخال الصينية الفرن.
- الخطوة الرابعة قومي بإدخال صينية البقلاوة إلى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تكتسب اللون الذهبي وبعد مرور الوقت يتم إخراج صينية البقلاوة من الفرن ويتم وضع الشربات عليها ونتركها حتى تبرد ثم قدميها إلى أسرتك.
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