طريقة ‏عمل بقلاوة بالعسل والمكسرات بأفضل طريقة في البيت

تعد ‏البقلاوة من أنواع الحلويات الشرقية التي تنتشر في مصر والدول العربية ‏وكما يتعدد حشو البقلاوة بعدة حشوات مختلفة ومتنوعة مثل البقلاوة بالمكسرات أو البقلاوة بالقشطة وكما أن البقلاوة لها أشكال مختلفة يمكن طريقة على شكل مثلثات ‏أو على شكل أصابع أو طريقة على شكل مربعات ‏وكما تشتهر البقلاوة بأنها ذات طعم مميز ومختلف وشهي للغاية ‏وتحتوي البقلاوة على الكثير من الفوائد الصحية لجسم الإنسان ‏كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالمضادات الحيوية الطبيعية و سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات والعسل بأفضل وأسرع طريقة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بقلاوة بالعسل والمكسرات

المكونات:

علبة من الجلاش .

كوب كبير من الزبدة أو السمنة .

كوب واحد من السكر .

أثنين كوب من الماء .

أثنين ‏ ملعقة كبيرة من عصير الليمون .

نصف ‬ ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة .

ملعقة كبيرة من الزبدة .

كمية من المكسرات جوز الهند أو السوداني أو الفستق أو البندق حسب الرغبة .

العسل أو الشربات .

طريقة التحضير :