هيلمع شهور.. خلطة تنظيف سيراميك الحمام المجير وشديد الاتساخ بهذا المكون السحري ستذوب البقع تماماً

خلطة تنظيف سيراميك الحمام، يعتبر الحمام مسكن للجراثيم والبكتيريا لذا يجب التخلص من الجراثيم والبكتيريا بشكل دائم، حفاظاً على صحة اسرتك من التعرض للأذى، يوجد العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها في تنظيف السيراميك الخاص بالحمام وأقواهم تأثيراً هو الخل بيكربونات الصوديوم.

خلطة تنظيف سيراميك الحمام

يوجد العديد من الخلطات التي يمكن استخدامها لتنظيف سيراميك الحمام والتخلص من البقع الصعبة ومنا يمكن استخدام الكلور للتخلص من الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الحمام، وأيضا بيكربونات الصوديوم التي تعمل على فوران البقع والاصفرار وازالتها بشكل مباشر، والليمون من المواد التي تعمل على الإزالة أيضا وذات تأثير قوى جداً.

تنظيف سيراميك المطبخ والحمام

نقوم بإحضار صودا الخبز وخلطة بمقدار كافي من الماء حتى يتفاعلان مع بعض.

ثم نقوم بإضافة الخل والماء الدافئ إلى الخليط.

نقوم بوضع الخليط الصودا الخبز على الخل والماء الدافئ في زجاجة.

ثم نقوم برش الخليط على السيراميك ونتركه بعض الوقت حتى يتفاعل المكونات مع بعض جيداً وتعمل على امتصاص البقع الموجودة بالسيراميك.

وبعد ذلك نقوم بإحضار الفرشاة للفرك بها على السيراميك مكان الرش.

سوف نجد سهولة في التنظيف نتيجة التفاعل الخل وبيكربونات الصوديوم مع بعض وتفاعلهم مع البقع.

تنظيف السيراميك من البقع المستعصية

يمكن شراء ماء الاكسجين من الصيدلية لتنظيف الحمام.

بعد ذلك نقوم بإحضار اناء وخلط صودا الخبز مع ماء الاكسجين صودا الخبز بمقدار 2 من الكوب وماء الاكسجين بمقدار كوب، مع التقليب جيداً.

ثم بعد ذلك نستمر في التقليب للحصول على خليط متماسك.

ثم نقوم بوضع المزيج على السيراميك ويتم توزيعه باستخدام الفرشاة.

بعد ذلك نترك الخلطة على السيراميك حتى 5 دقائق من الوقت، نلاحظ فوران وتفاعل ماء الاكسجين مع صودا الخبز و يحدث فوران نتيجة لامتصاص الخليط للبقع.

ثم بعد ذلك نقوم باستخدام الفرشاة في التخلص من البقع، نجد سهولة في إزالة البقع.

في الختام نكون وضحنا خلطة تنظيف سيراميك الحمام. ووضحنا المواد التي يمكن استخدامها لتنظيف. ويعد ماء الاكسجين مع بيكربونات الصوديوم من اقوى الخلطات التي يمكن استخدامها للتخلص من البقع. والخل أيضا مؤثراً قوياً للتخلص من البقع أيضا ومن الجراثيم والبكتيريا.