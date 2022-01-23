باتون ساليه.. طريقة عمل بقسماط الأفران المقرمش أحلى من الجاهز لعشاق المخبوزات الطازجة

طريقة عمل بقسماط الأفران من أكثر الوصفات بحثاً، حيث تعتبر البقسماط من المعجنات الأساسية الموجودة في أي فرن من الأفران، ويقوم الكثير من الناس بشرائها نظراً لطعمها الجميل واللذيذ بجانب أنها تستخدم في كثير من نواحي الطهي، حيث يمكن طحنها واستخدامها في تتبيله الفراخ، واستخدامها في اللحم، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير البقسماط الأفران في المنزل باقل التكاليف وأسهل الطرق.

طريقة عمل بقسماط الأفران

المكونات

مقدار 3 كوب من الدقيق.

بالإضافة الى مقدار 3 معالق من اللبن (جاف او طبيعي).

2 ملعقة من السكر.

مقدار ملعقة صغيرة من بذور الكتان.

ومقدار ملعقة صغيرة من الشمر.

زيت بمقدار ربع كوب.

مقدار واحد معلقة من الخميرة.

رشة ملح.

مقدار كوب ونصف من الماء.

طريقة عمل الباتون ساليه

أولا نقوم بنخل الدقيق في وعاء عميق لنجعله نقي تماما من أي شوائب، نضع المكونات التالية (سكر- الشمر- دقيق -يانسون- خميرة -بذور يانسون) مع الحليب والملح ونقلبهم جيدا، ثم نقوم بإضافة الزيت.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الماء بشكل متدرج من أجل الحصول علي عجينه متماسكه.

بعد ذلك نقوم بتركها لكي تتخمر لمدة لا تقل عن نص 30 دقيقة، نقوم بتقطيع العجين الى أجزاء متساوية ونقوم بقطع كل جزء إلى أجزاء.

وبعد ذلك نقوم بلف العجين كل جزء منه بشكل طولي، بقوم بفرد البقسماط علي ورق الزبد ونقوم بتسوية أطرافه لكي نحصل علي بقسماط بشكل جميل ومتساوي.

بعد الانتهاء نقوم بتوزيع بذور السمسم على وجه البقسماط ونقوم بإدخالها الفرن، وبمجرد نضجه تحصل على أفضل طعم للبقسماط بأسهل الطرق وابسط التكاليف الممكنة.

فوائد البقسماط للجسم

يمد الجسم الإنسان بالطاقة اللازمة لإكمال يومه.

يساعد علي حماية الجهاز الهضمي من التهابات المعدة والعديد من الامراض الاخرى.

يحتوي على العديد من المواد التي تساعد على نضارة البشرة.

يحمي العظام من الهشاشة لاحتوائه على الكالسيوم.

وفي النهاية أردنا أن نعرفكم على المعلومات الكاملة عن طريقة عمل بقسماط الأفران في المنزل بأبسط الطرق واسهل الإمكانيات، كما اردنا ان نعرفكم علي ما مدى أهميته وفوائده للجسم لزيادة من استخدامه في حياتنا اليومية، للحصول منه على أكبر قدر من الاستفادة الفعلية.