ولا أفخر المطاعم.. طريقة عمل التشمنى كيك لحلوى شيك وغالية تشرفك أمام أسرتك وخليكي مميزة

طريقة عمل التشيمنى كيك، يعد من الحلويات اللذيذة التي يلجأ إليها البعض كثير من السيدات ويحبونها الأطفال، وهي كيك سهلة وبسيطة يمكن عملها بسهولة فهي تحتوى على طحين وسكر وحليب وخميرة وممكن إضافة بعض المكونات التي توجد في البيت وتعد مكونات إضافية.

طريقة عمل التشيمنى كيك

المكونات

دقيق بمقدار من الكوب.

خميرة بمقدار باكو خميرة.

سكر بمقدار ملعقة او حسب الرغبة.

حليب بودر بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

ماء دافئ بمقدار ربع كوب.

زبدة بمقدار ربع كوب كبير.

سكر بمقدار ربع كوب او حسب الرغبة في نسبة الحلويات.

حليب سائل بمقدار نصف كوب.

بيضة بمقدار واحدة.

فانيليا بمقدار ملعقة صغير.

ملح بمقدار رشة .

قوالب معدن للتشكيل.

Chimney cake

أولا نقوم بإحضار اناء ونضع فيه السكر بمقدار ملعقة، والخميرة، والماء الدافئ بمقدار ربع كوب مع التقليب جيداً.

بعد ذلك نقوم بترك المكونات مع بعضها حتى تتفاعل وتأخذ وقت.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار اناء اخر ونضع فيه الحليب السائل بمقدار نصف كوب، السكر بمقدار ربع كوب، والزبدة والفانيلا والبيضة.

بعد ذلك نقوم بخلط مزيج الخميرة على مزيج الحليب مع التقليب جيداً حتى تختلط.

ثم نقوم بوضع الطحين تدريجياً مع التحريك والعجن حتى نحصل على قوام متماسك.

بعد ذلك نقوم بترك العجين يرتاح، ثم نقوم بفرد العجين جيداً والتقطيع حركات دائرية.

ثم نقوم بإحضار القوالب ونضع فيها الزبد ونقوم بلف العجين حتى يأخذ شكلاً ثم نقوم بدهن العجين بالزبد.

بعد ذلك نقوم بوضعها على صينية ونضعها في الفرن.

تشمني كيك

تعد من الوصفات الأوربية التي يمكن فعلها في جميع البلاد.

تستغرق قليل من الوقت.

حلويات سهلة وبسيطة ويحبها الكثير.

يحتوي على مكونات صحية وطبيعية.

بالإضافة الى الطعم الممتاز.

في الختام نكون وضحنا طريقة عمل التشمنى كيك، من الوصفات السهلة السريعة في التحضير والتسوية والمكونات لا تستغرق وقت ولا مجهود، اكلة لذيذة وخفيفة يحبها البعض، وقد وضحنا أيضا المقادير التي يمكن استخدامها لتحضير مقادير سهلة وبسيطة موجودة عند كل ست بيت ويمكن إضافة بعض الأطعمة التي يحبونها، ويمكن حشو الكيك بالعديد من المكونات حسب الرغبة ولكن الإضافة الأشهر على الإطلاق هي الايس كريم.