لمشروبات الشتاء.. بسكويت العشر دقائق الهش المقرمش بمقادير بسيطة ومظبوطة 100% وسر نجاحه

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عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق من أهم الأطعمة التي يجب توافرها في المنزل لسهولة تحضيرها وحب الأطفال الشديد لها؛ لطعمه المميز وتحضيره المتميز، خاصة وأنك تستطيعي تحضيره بجميع الأشكال والأحجام التي تريديها، ولذلك نقدم لكي طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق في المنزل بأسهل الطرق وأقل التكاليف الممكنة الموجودة بالمنزل.

بسكويت العشر دقائق

مقدار كوب و نص كوب من الطحين.

مقدار نص كوب من زيت النبات.

ملعقة صغيرة من السكر المفروم.

عدد واحد بيضه.

مقدار واحد ملعقة من الفانيليا.

معلقة من اللبن.

ملعقة من الكاكاو.

طريقة التحضير

أولا قومي بجلب وعاء فارغ كبير وقومي بإضافة المكونات التالية (بيض وفانيليا وسكر) وقومي بمزجهم مع بعضهم البعض حتى يمتزجا جيدا.

وبعد ذلك قومي بإضافة الزيت النباتي مع باقي المكونات وأبداي في تقليبهم مع بعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق وعليه كلا من البيكنج بودر والملح وتقليبهم مع بعض.

بعد ذلك نقوم بوضعهم علي الخليط ونقوم بضربهم جيدا حتى تصبح متماسكة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة الى قسمين او جزئيين ونقوم بإضافة اللبن والكاكاو ونخلطهم مع بعض ثم نقوم بتشكيل العجين بالطريقة التي تريدها سواء كرات او أي شكل يناسبك.

بعد ذلك نضعها في السكر حتى تغطي ثم نقوم بوضعها في صينية موضوع عليها ورق زبده.

وبعد الانتهاء من تشكيل العجينة نقوم بوضعها في الفرن علي درجه حراره متوسطة حتى ينضج .

وبذلك أصبح لدينا بسكويت شاى طعمه لذيذ وجميل في أقل من عشر دقائق فقط .

فوائد البسكويت للجسم والاطفال

يمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية للجسم .

غني بفيتامين (ب).

مساعد لتقوية المناعة.

مساعد قوي للتخلص من أمراض الجهاز الهضمي.

طعام لذيذ وسريع للأطفال في بداية العمر.

وفي النهاية أردنا أن نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بأسهل الطرق وأقل التكاليف الممكنة بحيث لا تكون عبء على ربة المنزل والأم، و أردنا أن نعرفكم علي أهمية استخدام البسكويت في حياتنا اليومية لزيادة من استخدامه والحرص على أكله أكثر من مرة في الأسبوع.