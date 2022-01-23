اعملي البرازق السورية بالسمسم على أصولها بطريقة سهلة وبسيطة

تعد البرازق من الحلويات المشهورة فى سوريا، وكذلك معروفة الكثير من الدول العربية وهى عبارة عن بسكويت او عجينة مغطاة بالسمسم أو الفستق الحلبي، وهى عادة تحضر من الزبدة والخميرة والدقيق وغيرها من المكونات ولكننا اليوم سوف نقدمها بدون زبدة ولابيض بمكوناتها الأصلية، وذلك لتسهيل عملها فى المنزل على كل ربات البيوت والاستغناء عن شرائها من الخارج، وذلك لضمان جودة مكوناتها، وتعد من الحلويات المفيدة والمغذية للجسم وذلك لاحتوائها على السمسم الذى يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم وتساع فى بناء جسم سليم، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البرازق السورية بالسمسم بالتفصيل.

مكونات البرازق السورية بالسمسم

تتكون البرازق السورية بالسمسم من مكونات بسيطة ومغذية وموجودة بالمنزل وهى كالتالي:

كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب من السمنة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء.

١/٢ كوب من القطر (الشربات).

٢ كوب من السكر.

للتغليف

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل البرازق السورية بالسمسم سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نقوم بتسخين السمنة شوية على النار. ونحضر وعاء للعجن ونضع به الدقيق المنخول ثم نضيف اليه السمنة بعد تسخينها وندعكها مع الدقيق كويس جداً. ثم ندخلها الثلاجة لحد ما نجهز باقى المكونات. نخلط الماء مع السكر والقطر والبيكنج بودر والملح جيداً على البارد. نسكب الخليط السائل على خليط الدقيق والسمنة ونعجن حتى تتشرب العجينة السوائل وتتماسك وتصبح عجينة طرية ونتركها ترتاح شوية. فى طاسة على النار نقوم بتحميص السمسم، ثم نرش عليه شوية سكر وشوية من القطر ونفكها بالقليل من الماء. ندعكهم مع بعض كويس حتى تطلع ريحة السمسم. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة ونكورها الى كور متوسطة الحجم. ثم نبططها ونغلفها بخليط السمسممن الناحيتين. نجهز صينية مدهونة ونرص بها العجينة . ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى تنضج. ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد السمسم

هناك العديد من الفوائد الصحية السمسم وسوف نتعرف على بعض هذه الفوائد فى هذا المقال وهى كالتالي: