بشامبو الأطفال.. خلطة تفتيح اليدين من أول استعمال ستصبح بيضاء كالقطن وفي غاية النعومة

خلطة تفتيح اليدين هي ما تبحث عنه حواء، فقد تتعرض اليدين لأشعة الشمس الضارة ومواد التنظيف الكيميائية، لذلك تتعرض للاسمرار والجفاف، وبما أنها تشكل الأيدي الفاتحة والناعمة مصدر ثقة للأنثى، فتبحث كل فتاة على طرق لإعادة لونها عن طريق الكريمات والمنتجات العلاجية، بالرغم عن وجود خلطات تفتيح اليدين فعالة وسريعة وبمكونات متوفرة في مطبخك، تابعي المقال للتعرف عليها.

خلطة تفتيح اليدين

إذا كنتِ ترغبي على يدين ناعمة وذات لون فاتح بطرق فعالة ونتيجة ممتازة، فعليكِ اتباع التالي، بخلطة السكر وزيت الزيتون:

قومي بوضع معلقة كبيرة من السكر في وعاء ، ومعلقة من زيت الزيتون ونقلبهم جيداً.

اعصري حبة ليمونه على الخليط، ونمزجهم جيداً، ونضعه على اليدين.

قومي بتدليك اليدين لمدة 10 دقائق، ثم اغسلى يدك بماء فاتر.

تفتيح اليدين من أول استعمال

قومي بنقع 5-6 حبات لوز في الماء يوم كاملاً.

في اليوم الثاني ضعى اللوز مع ربع كوب من الحليب في الخلاط، حتى يصبح معجون ناعم.

ضعى الخليط على اليدين واتركيه يوم كامل ويفضل وقت ذهابك للنوم.

في الصباح اغسلى يدك بماء بارد.

خلطة تبيض اليدين بياض الثلج

ضيفي 4 معالق صغيرة من بودرة عرق السوس مع ربع كوب من الحليب البارد، ونمزجهم جيداً.

ضعى الخليط على اليدين والرجيلين واتركيه ينشف.

قومي بفركه بقطعة من القطن رطبه ثم اشطغى يدك بماء بارد.

خلطة تبيض اليدين بياض الثلج

اصنعى مزيج من الكركم وزيت الزيتون يكون متماسكاً.

ثم ضعيه على يديك وقدميك واتركيه 10 د، ثم اغسليه.

يمكنك صنع خليط آخر بالكركم مع معلقة كبيرة من الزبادي.

نخلطهم جيداً، ونضعه على اليدين واتركيه 20 دقيقة.

اغسلى يدك بماء بادر، وكررى الوصفة قبل الاستحمام لمدة أسبوعين، حتى تحصلي على نضارة يدك.

خلطة شامبو الأطفال

نضع ماء دافئ في وعاء واسع، ونضيف عليه 2 معلقة خل التفاح وشامبو الأطفال، وانقعي يدك فيه لمدة 15 دقيقة.

اخلطى معلقة من العسل على معلقة معجون أسنان، وامزجيهم جيداً.

اخرجى يدك من الماء وضعي عليه الخليط وتدليكيها جيداً لمدة 5د، ثم اتركيه 10د.

اغسلى يدك بالماء وضعي كريم مرطب عليها.