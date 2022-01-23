نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض كالثلج.. ماسك النشا والليمون قنبلة التفتيح الفوري ويزيل آثار بقع حب الشباب ستنبهري من بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك النشا والليمون، يعمل الليمون والنشا معاً على تبيض البشرة كما يساعدوا في توحيد لونها، فكثيراّ من الفتيات يقوموا باستخدام الخلطات، ولكن مع كثرتها تسبب أعراض سلبية للبشرة، واليوم سنخبركم بأسرار وصفة التفتيح الفوري للبشرة، فيمكن اللجوء لتلك الوصفة في المناسبات حيث أن نتائجه فعالة من أول مرة.

ماسك النشا والليمون

بداية يجب التنويه لأنه غير مناسب لصاحبات البشرة الحساسة، ويمكن استبدال الليمون في الوصفة بماء الورد أو بالحليب، وستحصلين على نفس النتيجة.

المكونات

٤ معالق من لبن زبادي كبيرة.

بعضاً من عصير الليمون.

٢ معلقة كبيرة نشا.

طريقة التحضير

أولا وضع النشا وعصير الليمون مع بعضهم والخلط.

بعد ذلك تضاف إليهم الزبادي والتقليب حتي يتجانسوا مع بعضهم.

سيصبح لديكي خليط متجانس.

بعد ذلك قومي بوضعه على بشرتك ووزعيها جيداً.

ثم تركه حتي ٢٠ دقيقة.

بعد ذلك غسلة بالماء الفاتر وبعدها باستخدام الغسول المناسب لكي.

تكرر الماسك مرتين أسبوعياً.

ماسك التفتيح الفوري

المكونات

بطاطا مسلوقة.

معلقة من الحليب المجفف صغيرة.

طريقة الاستخدام

أولا تهرس الطاطا ويضاف عليها النشا.

بعد ذلك تخلط المكونات جيداً حتي يتداخلوا معاً.

ثم فرد الماسك على البشرة حتي يجف.

بعد ذلك يتم غسلة بماء دافئ.

ثم قومي يسمح بشرتك باستخدام ماء الورد.

تستعمل يومياً هذه الوصفة.

أما عن أصحاب البشرة الدهنية قبل أن يضعوا الماسك على بشرتهم يضعوا بعضاً من الليمون في حال كانت غير حساسة، ويمكن الاستغناء عن هذه الخطوة تماماَ.

فوائد النشا والليمون للبشرة

يقوموا بتقشير الجلد الميت، والتخلص منه نهائياً.

يعمل على تفتيح وتبييض لون البشرة.

يعطي البشرة النعومة واللمعان.

يرطب البشرة، ويقلل من جفافها.

يزيل الدهون التي تقوم البشرة بإفرازها، وهذه الدهون تكون السبب في ظهور حب الشباب.

إذا انتظمتي على ماسك النشا وماء الورد فهنا سوف تتخلصي من الرؤوس السوداء بكل سهولة.

يقوم بتضيق مسامات الجلد إذا كانت واسعة.

يقوم بمعالجة الجلد من الالتهاب، وهذا يكون ناتج عن الحبوب.

نصائح لبشرة نضرة

تغسل البشرة بالغسول المخصص والمناسب لها.

الابتعاد عن استخدام الصابون في غسل الوجه.

استخدام ماء الورد، لأنها تعمل على غلق مسامات التي في البشرة.

ترطيب البشرة بالكريمات المرطبة مرتين يومياً على الأقل.

الابتعاد عن أشعة الشمس، وفي حالة التعرض لها قومي باستخدام الصن بلوك لحماية بشرتك.

ساعد ماسك النشا والليمون، في تفتيح البشرة، وكذلك يعمل على توحيد لونها، بالإضافة أنه يخلصك من الجلد الميت، ويقلل من الجفاف الموجود لديكي، وهذا دليل على قوة هذا الماسك.