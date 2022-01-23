سر تتبيلة السمك المقلى المقرمش فى البيت زى الجاهز فى المطاعم

السمك المقلى يعتبر من أكثر الوصفات التى تستخدمها ربات البيوت فهى سهلة وسريعة وأيضاً مفيدة لما يحتويه السمك من فسفور ومعادن كثيرة مفيدة للجسم فهى مهمة لبناء صحة اطفالك وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل السمك المقلى خطوة بخطوة وبكل سهولة وايضاً اسرار عمل السمك المقلى مثل المحلات إليكم الطريقة.

طريقة تحضير السمك المقلى

مكونات الوصفة:

كيلو واحد من السمك البلطى.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ثمرة واحدة من الفلفل الاخضر الحار ونقوم بفرمه.

ملعقة من الخل “ملعقة كبيرة”.

ملعقة من الملح “ملعقة كبيرة”.

ملعقة من الكمون “ملعقة كبيرة”.

ملعقة من الفلفل الاسود “ملعقة صغيرة”.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

كوب من الطحين الأبيض المنخول.

زيت نباتى للقلى.

طريقة التحضير: