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عمر شويل - جدة سر تتبيلة السمك المقلى المقرمش فى البيت زى الجاهز فى المطاعم - ثقفني
السمك المقلى يعتبر من أكثر الوصفات التى تستخدمها ربات البيوت فهى سهلة وسريعة وأيضاً مفيدة لما يحتويه السمك من فسفور ومعادن كثيرة مفيدة للجسم فهى مهمة لبناء صحة اطفالك وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل السمك المقلى خطوة بخطوة وبكل سهولة وايضاً اسرار عمل السمك المقلى مثل المحلات إليكم الطريقة.
طريقة تحضير السمك المقلى
مكونات الوصفة:
- كيلو واحد من السمك البلطى.
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
- ثمرة واحدة من الفلفل الاخضر الحار ونقوم بفرمه.
- ملعقة من الخل “ملعقة كبيرة”.
- ملعقة من الملح “ملعقة كبيرة”.
- ملعقة من الكمون “ملعقة كبيرة”.
- ملعقة من الفلفل الاسود “ملعقة صغيرة”.
- ملعقتين كبار من عصير الليمون.
- كوب من الطحين الأبيض المنخول.
- زيت نباتى للقلى.
طريقة التحضير:
- اولاً نقوم بتنظيف السمك جيداً من الخارج عن طريق إزالة كل القشور وتنظيفه من الداخل عن طريق إزالة الاحشاء الداخلية له وبعد التأكد من تنظيفه نقوم بغسله جيداً.
- بعد ذلك نقوم باستخدام السكينة وعمل بعض الفتحات فى كل سمكة، نقوم بصنع التتبيلة الخاصة بالسمك المقلى.
- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم ونضع فيه خمس فصوص من الثوم المفروم وثمرة فلفل اخضر حار مفروم ونضيف إليهم ملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الكمون نقوم بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض.
- بعد أن نخلط المكونات جيداً نقوم بإضافة ملعقتين كبار من عصير الليمون ثم نخلطهم مرة ثانية.
- نقوم بتتبيل السمك بالتتبيلة من الداخل والخارج جيداً.
- بعد ذلك نقوم باستخدام مقلاة متوسطة الحجم ونضع فيها كمية من الزيت النباتي ونتركه يسخن قليلاً.
- بينما نترك الزيت يسخن على النار نقوم بإحضار طبق فيه طحين منخول ونغطى كل سمكة بالدقيق من الخارج جيداً، نقوم بعد ذلك بوضع السمك فى الزيت الساخن .
- نقوم بتهدئة النار على السمك عندما نلاحظ أنه تغير لونه إلى اللون الذهبى الفاتح، نقوم بتقليب السمك على الجهتين حتى ينضج جيداً.
- نقوم بتجهيز طبق كبير مسطح ونضع عليه ورق المطبخ ثم نخرج السمك من الزيت بعد التأكد أنه نضج جيداً ونضعه فى الطبق حتى يتشرب الورق الزيت ويصبح السمك مقرمش لذيذ.
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