حاجات مهمة لازم تحطيها في اعتبارك لما تيجي تختاري القبعة الشتوية

القبعة بتضيف لمسة انيقة للوك الشتوي ، وتعتبر من اكسسوارت الشتا العملية واللي بتدفي في نفس الوقت ، اهم حاجة بس انك تختاري القبعة المناسبة للبسك ، وهتلاقي القبعات بكل الاشكال والاحجام والالوان اللي تقدري تختاري منها اللي يناسبك ويناسب اللوك بتاعك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على مجموعة نصايح لاختيار القبعة المناسبة.

نصايح لاختيار القبعة المناسبة:

– حجم حافة القبعة:

حجم حافة القبعة من الحاجات المهمة اللي لازم تحطيها في اعتبارك ، هتلاقي قبعات بحواف واسعة, متوسطة, قصيرة ، محتاجة انك تختاري الانسب ليكي.

على سبيل المثال اختاري قبعة تضيف حجم على وشك وجسمك ، القبعات اللي حوافها عريضة هتخلي الشخص يبان اقصر ، عشان كده الافضل ليكي تختاري القبعة اللي حوافها متوسطة والتاج الطويل هتكون افضل اختيار ليكي.

– حطي في اعتبارك ارتفاع التاج:

هتلاقي احجام تاج عالية, منخفضة, متوسطة للقبعات ، ونوع التاج اللي هتختاريه هيعتمد على حجم جسمك ، على سبيل المثال ، لو جسمك ممتليء نوعا ما ، القبعة اللي التاج بتاعها عالي هتكون هي الاختيار الافضل ليكي.

اما لو نحيفة اختاري القبعات اللي حجم التاج بتاعها منخفض او متوسط ، وبصرف النظر عن اقتراحاتنا ، بننصحك انك تجربي التلات احجام وتشوف المناسب ليكي بشكل افضل.

– اختاري اللون المناسب:

افضل طريقة لاختيار اللون المناسب للقبعة هو انك تختاريها حسب لون بشرتك ، اختاري قبعة مناسبة للون بشرتك او بيكملها ، لانه على عكس اي قطعة تانية في لبسك القبعة هتكون هي اقرب حاجة لبشرتك.

عشان كده ضروري تختاري قبعة بلون تظهر وشك وتخليه يبان مشرق مش باهت.

– حطي في اعتبارك المناسبة:

هنلاقي قبعات لكل المناسبات والاوقات ، عشان كده لازم تفكري في المناسبة وهتلبسي القبعة امتى قبل ما تشتريها ، القبعة المصممة للمناسبات الخاصة مختلفة تماما عن قبعات الخروجات اليومية او الاجازات ، لازم تحطي في اعتبارك دايما المناسبة عشان تقدري تختاري القبعة الافضل.

– حطي في اعتبارك الغرض منها:

حطي في اعتبارك الوظيفة او الغرض من القبعة ، على سبيل المثال ، لو رايحة البحر يبقى هتحتاجي قبعة تحميكي من الشمس ، يبقى لازم مع ستايل القبعة تحطي معاها الغرض منها او وظيفتها.

– اختاري المقاس المناسب:

طبعا من اهم الحاجات اللي لازم تحطيها في اعتبارك هو مقاس القبعة ، لازم تختاري المقاس المناسب ليكي ماتكونش كبيرة اوي تقع من على راسك ولا صغيرة ، وبيكون في بعض القبعات فيها احزمة قابلة للتعديل تقدري تشتريها وتظبطيها زي ما انتي عايزة.

تعالوا نشوف مع بعض بالصور مجموعة قبعات بستايلات مختلفة تستوحي منها اللوك بتاعك:

نصايح لاختيار القبعة المناسبة نصايح لاختيار القبعة المناسبة

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