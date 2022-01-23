حاجات مهمة لازم تحطيها في اعتبارك لما تيجي تختاري القبعة الشتوية

القبعة بتضيف لمسة انيقة للوك الشتوي ، وتعتبر من اكسسوارت الشتا العملية واللي بتدفي في نفس الوقت ، اهم حاجة بس انك تختاري القبعة المناسبة للبسك ، وهتلاقي القبعات بكل الاشكال والاحجام والالوان اللي تقدري تختاري منها اللي يناسبك ويناسب اللوك بتاعك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على مجموعة نصايح لاختيار القبعة المناسبة.
نصايح لاختيار القبعة المناسبة:
– حجم حافة القبعة:
حجم حافة القبعة من الحاجات المهمة اللي لازم تحطيها في اعتبارك ، هتلاقي قبعات بحواف واسعة, متوسطة, قصيرة ، محتاجة انك تختاري الانسب ليكي.
على سبيل المثال اختاري قبعة تضيف حجم على وشك وجسمك ، القبعات اللي حوافها عريضة هتخلي الشخص يبان اقصر ، عشان كده الافضل ليكي تختاري القبعة اللي حوافها متوسطة والتاج الطويل هتكون افضل اختيار ليكي.
– حطي في اعتبارك ارتفاع التاج:
هتلاقي احجام تاج عالية, منخفضة, متوسطة للقبعات ، ونوع التاج اللي هتختاريه هيعتمد على حجم جسمك ، على سبيل المثال ، لو جسمك ممتليء نوعا ما ، القبعة اللي التاج بتاعها عالي هتكون هي الاختيار الافضل ليكي.
اما لو نحيفة اختاري القبعات اللي حجم التاج بتاعها منخفض او متوسط ، وبصرف النظر عن اقتراحاتنا ، بننصحك انك تجربي التلات احجام وتشوف المناسب ليكي بشكل افضل.
– اختاري اللون المناسب:
افضل طريقة لاختيار اللون المناسب للقبعة هو انك تختاريها حسب لون بشرتك ، اختاري قبعة مناسبة للون بشرتك او بيكملها ، لانه على عكس اي قطعة تانية في لبسك القبعة هتكون هي اقرب حاجة لبشرتك.
عشان كده ضروري تختاري قبعة بلون تظهر وشك وتخليه يبان مشرق مش باهت.
– حطي في اعتبارك المناسبة:
هنلاقي قبعات لكل المناسبات والاوقات ، عشان كده لازم تفكري في المناسبة وهتلبسي القبعة امتى قبل ما تشتريها ، القبعة المصممة للمناسبات الخاصة مختلفة تماما عن قبعات الخروجات اليومية او الاجازات ، لازم تحطي في اعتبارك دايما المناسبة عشان تقدري تختاري القبعة الافضل.
– حطي في اعتبارك الغرض منها:
حطي في اعتبارك الوظيفة او الغرض من القبعة ، على سبيل المثال ، لو رايحة البحر يبقى هتحتاجي قبعة تحميكي من الشمس ، يبقى لازم مع ستايل القبعة تحطي معاها الغرض منها او وظيفتها.
– اختاري المقاس المناسب:
طبعا من اهم الحاجات اللي لازم تحطيها في اعتبارك هو مقاس القبعة ، لازم تختاري المقاس المناسب ليكي ماتكونش كبيرة اوي تقع من على راسك ولا صغيرة ، وبيكون في بعض القبعات فيها احزمة قابلة للتعديل تقدري تشتريها وتظبطيها زي ما انتي عايزة.
تعالوا نشوف مع بعض بالصور مجموعة قبعات بستايلات مختلفة تستوحي منها اللوك بتاعك:
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاجات مهمة لازم تحطيها في اعتبارك لما تيجي تختاري القبعة الشتوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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