كرم الضيافة السعودي...طريقة عمل كرات التمر السعودية بأكثر من طريقة لجميع المناسبات

طريقة عمل كرات التمر السعودية، تعد كرات التمر السعودية من الحلويات الشرقية الشهيرة، التي تتميز بطعمها اللذيذ وبسهولة إعدادها، من مكونات بسيطة وقليلة يمكنك الحصول علي أشهي كرات تمر لإدخال السعادة علي قلب الأسرة خاصة أن كرات التمر يحبها الأطفال، كما أنها مغذية جدا حيث أن التمر ملئ بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وتكفي المكونات التالية ل 5 أفراد ويستغرق إعدادها نصف ساعة.

طريقة عمل كرات التمر السعودية

سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل كرات التمر

مقادير كرات التمر

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

20 تمرة منزوعة النوى

نصف كوب من السمسم

كوب من اللوز المقشر

ملعقة كبيرة من القرفة

ملعقة من الفانيليا

طريقة تحضيرات كرات التمر

في الخلاط الكهربي نضع كلا من القرفة والتمر والفانيليا والعسل الأبيض واللوز ونشغل الخلاط لمدة نصف دقيقة حتي تمتزج المكونات وتتشكل عجينة.

نأخذ كمية من العجينة ونشكلها علي هيئة كرة ثم نغمسها في السمسم لتزيينها وترص في صينية مغطاة بورقة زبدة ونكرر نفس الخطوة مع العجينة المتبقية.

نضعها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة ثم نخرجها ونقدمها مع الشاي.

كرات التمر بالبسكويت وجوز الهند

يمكن تحضير كرات التمر بطريقة أخرى بالبسكويت وجوز الهند علي البارد أيضا وتكفي 20 دقيقة لتحضيرها بكل سهولة.

طريقة اخري لعمل كرات التمر بالبسكويت

كيلو من التمر المطحون

سمسم للتزيين

نصف كوب من جوز الهند

ونصف فنجان من الحليب

نصف ملعقة من ماء الورد

ونصف ملعقة من الهيل صغيرة الحجم

علبتين من بسكويت الشاي

طريقة تحضير كرات التمر بجوز الهند