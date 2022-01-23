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عمر شويل - جدة كرم الضيافة السعودي...طريقة عمل كرات التمر السعودية بأكثر من طريقة لجميع المناسبات - ثقفني
طريقة عمل كرات التمر السعودية، تعد كرات التمر السعودية من الحلويات الشرقية الشهيرة، التي تتميز بطعمها اللذيذ وبسهولة إعدادها، من مكونات بسيطة وقليلة يمكنك الحصول علي أشهي كرات تمر لإدخال السعادة علي قلب الأسرة خاصة أن كرات التمر يحبها الأطفال، كما أنها مغذية جدا حيث أن التمر ملئ بالفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم وتكفي المكونات التالية ل 5 أفراد ويستغرق إعدادها نصف ساعة.
طريقة عمل كرات التمر السعودية
سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة لعمل كرات التمر
مقادير كرات التمر
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض
- 20 تمرة منزوعة النوى
- نصف كوب من السمسم
- كوب من اللوز المقشر
- ملعقة كبيرة من القرفة
- ملعقة من الفانيليا
طريقة تحضيرات كرات التمر
- في الخلاط الكهربي نضع كلا من القرفة والتمر والفانيليا والعسل الأبيض واللوز ونشغل الخلاط لمدة نصف دقيقة حتي تمتزج المكونات وتتشكل عجينة.
- نأخذ كمية من العجينة ونشكلها علي هيئة كرة ثم نغمسها في السمسم لتزيينها وترص في صينية مغطاة بورقة زبدة ونكرر نفس الخطوة مع العجينة المتبقية.
- نضعها في الثلاجة لمدة 60 دقيقة ثم نخرجها ونقدمها مع الشاي.
كرات التمر بالبسكويت وجوز الهند
يمكن تحضير كرات التمر بطريقة أخرى بالبسكويت وجوز الهند علي البارد أيضا وتكفي 20 دقيقة لتحضيرها بكل سهولة.
طريقة اخري لعمل كرات التمر بالبسكويت
- كيلو من التمر المطحون
- سمسم للتزيين
- نصف كوب من جوز الهند
- ونصف فنجان من الحليب
- نصف ملعقة من ماء الورد
- ونصف ملعقة من الهيل صغيرة الحجم
- علبتين من بسكويت الشاي
طريقة تحضير كرات التمر بجوز الهند
- في الخلاط الكهربي نفرغ العلبتين من البسكويت ثم نشغل الخلاط حتي يطحن تماما ثم نضع البسكويت في طبق واسع عميق.
- نضع علي البسكويت التمر وماء الورد ونضيف الهيل أيضا ثم نعجن المكونات معا حتي تتجانس.
- نضيف للعجينة نصف فنجان من الحليب السائل وجوز الهند ونعجن مرة أخرى حتي نخلط كل المكونات معا.
- نأخذ جزء من العجينة ونشكله في صورة كرة متوسطة الحجم ثم نغمسها في السمسم أو نستبدله بالفستق حسب الرغبة.
- نكرر ذلك مع باقي كمية العجين ونرتب الكرات في صينية عليها ورقة زبدة ثم ندخل الصينية إلى الثلاجة حتي تبرد الكرات وتصبح أكثر تماسكا.
- بعد نصف ساعة نخرجها ونقدمها مع القهوة وبالهنا والشفا.
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