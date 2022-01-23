رشه قبل النوم من الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وتقوية الشعر وتنعيمه لأنها كيراتين طبيعي

تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وتقوية الشعر، يعتبر الشعر الطويل من علامات الجمال عند المرأة وتريد كل امرأة أن تكون شعرها طويل وكثيف، ولذلك يتم البحث عن الكثير من الوصفات والوسائل التي تساهم في تطويل الشعر، وهناك عدد كبير من المنتجات الطبية التي تساعد في نمو الشعر وتطويله ولكن تكون مكلفة بالنسبة لبعض الأشخاص، ولذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن تجهيز وصفات هندية لتطويل الشعر.

تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وتقوية الشعر

هناك عدد كبير من الوصفات الطبيعية والهندية التي يمكن تطويل الشعر وزيادة نموه ومن هذه الوصفات:

وصفة البيض لنمو الشعر

يعد البيض من المنتجات المفيدة للشعر والتي تساهم في تقويته وزيادة نموه، ويتم تجهيز الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة البيض لنمو الشعر

ملعقة عسل صغيرة.

بياض بيضة.

ملعقة زيت زيتون صغيرة.

طريقة تحضير وصفه البيض لتكثيف الشعر

في البداية يتم فصل البيض و استخدام بياض البيض ويتم وضع العسل وزيت الزيتون ويتم مزج المكونات جيداً.

يتم تطبيق المزيج على الشعر وعلى فروة الرأس.

يترك الخليط على الشعر لمدة تلت ساعة، وبعدها يتم غسل الشعر بالماء والشامبو الخفيف.

عشبة الأملا لتطويل الشعر

تعتبر هذه العشبه من الأعشاب المفيدة للشعر والتي تساهم في نمو الشعر وزيادة الكثافة بسبب احتوائه على فيتامين سي ويمكن استخدامها عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة عشبة الأملا لإنبات الشعر

ملعقة عصير ليمون كبيرة.

ملعقة كبيرة من مسحوق أملا.

طريقة التحضير

في إناء يتم وضع مسحوق أملا ويضاف إليه عصير الليمون ويتم خلط المكونات جيداً حتى يتكون لدينا عجينة يمكن وضعها على الشعر.

يتم بعد ذلك تطبيق المزيج على الشعر على فروة الرأس والشعر ويترك على الشعر لمدة 60 دقيقة.

نقوم بعدها بغسل الشعر جيداً من المزيج باستخدام الماء والشامبو.

وصفة الأفوكادو لتطويل وتكثيف الشعر

ينصح باستخدام هذه الوصفة لإنها فعاله في تطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات

مكونات وصفة زيت الزيتون لتطويل الشعر

ليمونه .

ثمرة أفوكادو.

ملعقة زيت زيتون كبيرة.

طريقة تحضير وصفه الافوكادوا لتكثيف الشعر