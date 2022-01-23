أسهل طريقة لعمل كرات البسبوسة الشهية بالخطوات والطعم لذيذ وشهي

تعتبر كرات البسبوسة واحدة من أشهى وأحلى الحلويات الشرقية، كما أنها منتشرة جدا داخل الدول العربية، وتعتبر كرات البسبوسة أحد الحلويات اللذيذة جداً، حيث أن الجميع يفضل تناولها ويقبل دوماً عليها سواء كانوا كبار أم صغار، وفي أغلب الأحيان تقدم كوجبة ترحيب بالضيوف في المناسبات والاحتفالات، وقد عرفت كرات البسبوسة في مصر من بداية العصر الفاطمي، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل كرات البسبوسة اللذيذة.

مكونات كرات البسبوسة

كرات البسبوسة يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال عدة مكونات صحية وبسيطة، وكذلك طرق سهلة ولا تستغرق الوقت، كما يعتبر تناول كرات البسبوسة أحد الوجبات المغذية والخفيفة، فهي تمد الجسم بالنشاط والطاقة، وجاءت مكونات كرات البسبوسة كما يلي:

عدد 2 كوب من السميد.

نصف كوب سمن.

مقدار ربع كوب جوز هند مبشور.

١/٢ كوب سكر الأبيض.

نصف كوب كبير من الزبادي.

علبة قشطة جاهزة.

ملعقة بيكنج بودر.

المكسرات يتم إضافتها حسب الرغبة، وذلك لتزيين البسبوسة.

طريقة تحضير شربات كرات البسبوسة

سوف نحتاج واحد كوب من السكر.

واحد كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كرات البسبوسة

تتساءل الكثيرات من النساء على طريقة عمل كرات البسبوسة بطريقة سهلة جداً وسريعة ولكن لابد من اتباع تلك الطريقة بالترتيب ولك وفقاً للمكونات التي تم ذكرها بالأعلى، وجاءت تلك الطريقة التي على تتبعها أشهر محلات بيع الحلويات الشرقية كما يلي: