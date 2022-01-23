في 10 دقائق فقط بدون تخمير أسهل طريقة لعمل المصابيب السعودية بالطريقة الأصلية خطوة بخطوة

أسهل طريقة لعمل المصابيب السعودية، تتميز المصابيب السعودية بالكشنة بأنها تؤكل مالحة أو من الممكن تناولها كتحلية، وهي أكلة لذيذة شهيرة يفضلها العديد من السعوديين حيث تقدم في الولائم والمناسبات السعيدة، ويمكن تحضيرها من خلال عدة مكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، وإليكم طريقة عمل المصابيب بالكشنة علي طريقة الشيف هند الفوزان.

أسهل طريقة لعمل المصابيب السعودية

سوف نقدم لكم طريقة عمل المصابيب السعودية

مقادير عمل المصابيب السعودية

رشه من الملح

1 ملعقة صغيرة من البكينج باودر

ربع كوب من الحليب البودرة

نصف كوب من الدقيق الأبيض

رشه من الحبهان

ورشه من الفانيليا

كوب من الدقيق الأسمر

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ربع كوب من السكر الأبيض

رشه من القرفة

بيضة

2 كوب من الماء الدافئ

رشه من القرفة

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

طريقة تحضير المصابيب السعودية

في مقلاة مناسبة نضع ملعقة من السمن مع ملعقة من زيت الزيتون صغيرة الحجم ثن نضيف البصل المفروم ونقلب جيدا.

نضيف كلا من الكمون والملح والفلفل الأسود والكزبرة والليمون الأسود المطحون والقرفة ونقلب مرة أخرى حتي تمتزج المكونات معا.

نضع ملعقة من الصلصة صغيرة الحجم علي البصل ونضيف القليل من السكر ونقلب، حتي تستوي المكونات قليلا.

نرفع المقلاة عن النار ثم نضيف القليل من البصل الأخضر المقطع حلقات ناعمة.

طريقة عمل المصابيب السعودية

مقادير المصابيب

3 حبات من البيض

كاس كبير من الدقيق الأبيض

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

1 ملعقة صغيرة من الخل الأبيض

فنجان كبير من الزيت

ملعقة صغيرة من الملح

3 كاسات دقيق أسمر كبيرة الحجم

طريقة تحضير المصابيب مع الكشنه