مش هتشرية تانى...فكرة عبقرية لعمل الكريم شانتيه في البيت بقوام ثقيل بمكونات سهله وبسيطة

فكرة عبقرية لعمل الكريم شانتيه في البيت، يعتبر الكريم شانتيه من الأشياء التي يتم استخدامها بشكل كبير في الحلويات المختلفة حيث يتم استخدامه فِي عمل التورت والجاتوهات والكثير من الحلويات الأخرى، وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين لا يستطيعون صنع الكريم شانتيه في المنزل بشكل جيد ويضطرون في هذه الحالة إلى شرائه من الخارج، ولكن يكون ذلك أمر مكلف ومن أجل ذلك سوف نوضح كيف يمكن عمل الكريم شانتيه.

فكرة عبقرية لعمل الكريم شانتيه في البيت

يجب اتباع الخطوات التالية و تجهيز هذه المكونات من أجل تحضير الكريم شانتيه في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة:

مكونات عمل الكريم شانتيه

كوب ونصف من مسحوق الكريم شانتيه الخام.

رشه صغيرة من الفانيليا.

كوب من اللبن السائل المثلج.

طريقة تحضير الكريم شانتيه في البيت

في إناء يتم وضع كوب من اللبن المثلج ثم نضيف إليه مقدار الكريم شانتيه وإضافة الفانيليا وتشغيل المضرب الكهربائي على سرعة عالية وتخفق المكونات جيداً حتى تتماسك جيداً، ثم يتم وضع الكريمة في الثلاجة حتى تتماسك بشكل أفضل.

كيفية عمل الكريم شانتيه في المنزل

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تجهيز الكريم شانتيه بمكونات بسيطة وسهلة وذلك عن طريق التالي:

مكونات عمل الكريم شانتيه

¼ كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين النباتي.

ملعقتين كبيرتين من السكر البودرة.

طريقة تحضير الكريم شانتيه

في إناء يتم وضع مقدار الجيلاتين مع ربع كوب من الماء الفاتر ثم يتم إدخال الإناء الميكرويف لعدة ثواني لكي يذوب الجيلاتين بشكل جيد، أو يمكن وضعه على النار حتى يذوب.

في إناء آخر يتم إضافة السكر البودرة واللبن والفانيليا ويتم مزج المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.

بعد أن يبرد الجيلاتين تماماً يتم وضعه على مزيج اللبن والسكر وتقليب المكونات مع بعضها البعض بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم ومتماسك.

نقوم بعد ذلك بوضع الكريمة داخل الثلاجة لمدة 30 دقيقة لكي تتماسك بشكل أفضل.

يتم بعدها وضع الكريم شانتيه في كيس الحلواني واستخدامه في تزيين أي حلويات أو أي شيء آخر.

وفي نهاية هذا المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية عمل الكريم شانتيه في المنزل بطريقة بسيطة، والاستغناء عن شرائه من الخارج ودفع مبالغ كبيرة في ذلك.