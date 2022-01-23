تعرفي على أسرار عمل كرات جوز الهند اللذيذة في البيت

تعد الحلويات أحد أصناف الطعام التي تتفنن النساء في اعدادها والإبداع فيها وتختلف كثيراً فيما بينها في الشكل والطعم والمكونات، وتعد واحدة من أشهر الأطعمة التي تُقدم بعد الوجبات الرئيسية كتحلية، وفي إطار خدمة الوصفات التي اعتدنا أن نقدمها ضمن المواضيع المختلفة التي يغطيها الموقع ويزود بها المتابعين يوماً بيوم نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة عمل كرات جوز الهند باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة، تعرفي الأن على خطوات تحضير هذه الحلويات اللذيذة وقدميها في المناسبات المختلفة.

مكونات عمل كرات جوز الهند

يمكنك اعداد كرات جوز الهند في سهولة كبيرة باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة نذكرها لكم من خلال السطور التالية.

كوب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

كوبين من جوز الهند.

أربعة بيضات.

نصف كوب من الزيت.

كيس من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

طريقة الإعداد

اخفقي الثلاث بيضات في وعاء عميق ثم اضيفي إليها الفانيليا واستمري في الخفق ثم قومي بإضافة السكر والزيت النباتي مع التقليب المستمر إلى أن تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وقلبي جيداً ثم اضيفي إليهم كوبين من جوز الهند واستمري في التقليب.

وبعد ذلك قومي بإضافة خليط البيض الذي قمت بإعداده مسبقاً وقلبي إلى أن تحصلي على عجينة لينة ذات قوام هش.

افرغي الخليط في الأكواب التي تستخدمينها في طهي كرات جوز الهند ثم قومي بوضع الأكواب في صينية الفرن.

اضبطي درجة حرارة الفرن على 180° مئوية ثم ادخلي الصينية فيه واتركيها حتى يحمر وجهها وبعد ذلك اخرجيها وتناوليها مع أسرتك بالهناء والشفاء.

مكونات عمل كرات جوز الهند الفرنسية

تعد كرات جوز الهند الفرنسية إحدى أشهر أنواع الحلويات على مستوى العالم ويتم تحضيرها بطريقة خاصة تختلف عن كرات جوز الهند العادية.

ملعقة كبيرة من مستخلص الفانيليا.

ثلاثة أكواب من جوز الهند.

كوب ونصف من الفستق.

علبة من الحليب.

كوب ونصف من اللوز.

طريقة التحضير