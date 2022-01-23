بدون اكسجين.. وصفة الملح للقضاء على الشيب نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

وصفة الملح للقضاء على الشيب، وصفة طبيعية ممتازة من الممكن أن يتم الحصول عليها من خلال خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تيسر من الحصول على أفضل تركيبة طبيعية يكون من السهل استعمالها وتطبيقها على الشعر لتخليصه تماما من أي تواجد للشعر الأبيض، حيث تعد تلك المشكلة من أبرز المشاكل والتي يواجهها الشعر وقد تظهر على من يكون بمرحلة عمرية متقدمة، بل وبعض الشباب أيضا أصبحت لديهم تلك المعاناة وذلك بسبب إهمال الشعر وعدم تغذيته أو تطبيق مواد ضارة عليه وهذا ما يتسبب في الشعر الأبيض، ومن الممكن أن تطبيق تلك الوصفة على الفور على الشعر للحصول عليه ناعم وخالي من الشيب.

وصفة الملح للقضاء على الشيب

الاعتماد على تلك التركيبة من الممكن أن يغني عن استعمال أي وصفة كيميائية أو تركيبة صبغة معملية تدمر الشعر وتعمل على إضعافه وتساقطه، ولكن بالاعتماد على تلك الوصفة من الممكن أن نحصل على أفضل كريم طبيعي يقي من الشيب، ومن الممكن أن نقوم بالصبغ للشعر بواسطة الملح باتباع خطوات وتوفر المكونات التالية، من الممكن لكل فتاة أو أي شخص لديه معاناة مع انتشار الشعر الأبيض بين خصلات الشعر أن يقوم باستعمال المكونات التالية للقضاء التام على الشيب، والمقادير تكون كما يلي:

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الحنة.

مياه فاترة.

طريقة إعداد وصفة الملح للقضاء على الشيب

من السهل الحصول على تلك التركيبة وهذا من خلال استعمال وعاء مناسب ونضع فيه الفازلين لتتم إذابته بالميكرو ويف ولمدة ثواني،

وبعد ذلك تتم الإضافة للملح مع بقية المكونات والتي لا بد من خلطها خلطا جيدا.

ومن ثم يتم وضعها بعبوة تكون محكمة الغلق، وهذا لكي يتم استعمالها عند الحاجة.

تطبيق خليط الملح على الشعر، من الممكن أن يتم التطبيق للوصفة على الشعر من خلال تدليك خصلات الشعر بطبقة من كريم الملح