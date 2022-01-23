نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الفازلين والقرنفل من المواد العالية الترطيب التي لا تستغني عنه أي أنثى سواء في ترطيب القدمين أو الوجه او الجسم أو الشعر، لكن يمكن استخدام الفازلين لتفتيح البشرة أيضاً، وذلك عن طريق خلطه ببعض المواد الطبيعية الأخرى التي تحتوي على مواد تساعد على تفتيح وتوحيد لون البشرة.

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

نحتاج الى ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة صغيرة من عصير الليمون، نقوم بخلط جميع المواد السابقة سوياً ثم نوزع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد، نكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك الفازلين والنشا لتفتيح البشرة

نحتاج الى ملعقة كبيرة من الفازلين وملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد، يتم خلطهم سوياً وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة، وبعدها نغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ ثم البارد، ونكرر هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع الواحد.

من المواد الفعالة أيضاً في تفتيح البشرة وتوحيد لونها القرنفل، حيث يحتوي القرنفل على مركب يسمى الأوجينول، يعمل هذا المركب على تفتيح البشرة وتخليصها من الحبوب والبقع وتحفيز الكولاجين فيها، كذلك يحتوي القرنفل على مجموعة من الفيتامينات المهمة لتفتيح البشرة وإكسابها نضارة وحيوية ومن هذه الفيتامينات فيتامين C وA.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لشد البشرة

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من القرنفل البودرة وملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، يتم خلطهم سوياً وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة قبل النوم ونتركه لمدة عشر دقائق، وبعد ذلك نغسل البشرة ونرطبها جيداً، ونكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع.

ماسك القرنفل للتفتيح الفوري للبشرة

نحتاج إلى ملعقتان كبيرتان من القرنفل البودرة وملعقة كبيرة من التوت البري المهروس وملعقة كبيرة من شمع العسل وملعقة كبيرة من زبدة الشيا الذائبة في حمام مائي ساخن، نخلط جميع المواد السابقة سوياً ثم نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغسل البشرة جيداً ونرطبها، ثم نقوم بتكرار الوصفة ثلاث مرات بالأسبوع الواحد.