مورق وطري والطعم خطير خطوات وأسرار عمل الفطير الفلاحي بالمنزل بكل سهولة 

من الجدير بالذكر أن الفطير المشلتت يعتبر من اشهر أنواع الأطباق الشعبية التي يتم تناولها دائما على الإفطار والعشاء، كما يجب الإشارة أن الفطير المشلتت من أن الفطائر التي تكون على شكل رقائق من العجين كما يمكنكم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة حسب الرغبة بكل تأكيد، الفطير المشلتت من الفطائر التي كان يعرفها المصريون القدماء حيث كان يتم تحضيرها في العديد من المطابخ العالمية، كما يجب الإشارة أن الفطير المشلتت من الأطعمة التي كان يتم قديما تقديمها قربانا لجميع للآلهة في مصر القديمة، كما كان يطلق على الفطير المشلتت قديما مطبق، كما يعتبر من الأطباق المشهورة للغاية في العديد من المناسبات في شهر رمضان المبارك ايضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الفطير الفلاحي المشلتت بكل سهولة في المنزل.

المقادير المطلوبة لعمل الفطير المشلتت

ثلاثة أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطازج.

للتشكيل

زيت ذرة.

سمن مذاب.

طريقة تحضير الفطير المشلتت الفلاحي