نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورق وطري والطعم خطير خطوات وأسرار عمل الفطير الفلاحي بالمنزل بكل سهولة في المقال التالي
من الجدير بالذكر أن الفطير المشلتت يعتبر من اشهر أنواع الأطباق الشعبية التي يتم تناولها دائما على الإفطار والعشاء، كما يجب الإشارة أن الفطير المشلتت من أن الفطائر التي تكون على شكل رقائق من العجين كما يمكنكم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة حسب الرغبة بكل تأكيد، الفطير المشلتت من الفطائر التي كان يعرفها المصريون القدماء حيث كان يتم تحضيرها في العديد من المطابخ العالمية، كما يجب الإشارة أن الفطير المشلتت من الأطعمة التي كان يتم قديما تقديمها قربانا لجميع للآلهة في مصر القديمة، كما كان يطلق على الفطير المشلتت قديما مطبق، كما يعتبر من الأطباق المشهورة للغاية في العديد من المناسبات في شهر رمضان المبارك ايضا تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة عمل الفطير الفلاحي المشلتت بكل سهولة في المنزل.
المقادير المطلوبة لعمل الفطير المشلتت
- ثلاثة أكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- كوب من الماء.
- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الطازج.
للتشكيل
- زيت ذرة.
- سمن مذاب.
طريقة تحضير الفطير المشلتت الفلاحي
- طريقة تحضير الفطير المشلتت من الطرق البسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت ومن المهم الإلتزام التام بطريقة التحضير والمكونات حتى يكون الطبق مثاليا وإليك الطريقة لتحضير فطير المشلتت بخطوات مفصلة:
- في وعاء عميق ضعي الملح والسكر والدقيق قمي بضبط خلاط العجين الكهربائي وشغليه بسرعة منخفضة لخلط المكونات أضيفي عصير الليمون والماء وتدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسلسة.
- اعجن لمدة دقيقتين ثم شكلي العجينة في أسطوانة ناعمة ثم قطعيها إلى عشر قطع من نفس الحجم بحيث تكون على شكل كرات ناعمة وضعي الكرات في صينية خبز مدهونة بالزيت.
- ضعي قطعة من النايلون على العجينة واتركيها ترتاح لمدة ثلاثين دقيقة.
- ضعي الزبدة والزبدة المذابة في وعاء جانبي لاستخدامهما في تنظيف رقائق المعجنات عند تشكيل الفطيرة.
- شكلي عجينة المشلتت، ثم يتم وضع مقدار من مزيج الزيت والسمنة على السطح المخصص لفرد العجين، ثم بعد ذلك وضع قطعة من العجين عليه ونقوم بفردها بلطف حتى تصبح على شكل دائرة رقيقة ثم يتم مسح الرقاقة بمزيج من الزيت والسمن ثم يتم ثني أطرافها على بعضها البعض ويتم تركها جانبا.
- كرري نفس الخطوة مع كل قطع العجين وضعي كل قطعة في منتصف القطعة السابقة حتى تأخذ شكل طبقات العجين.
- اضغط برفق على جميع طبقات العجين حتى تصبح دائرة كبيرة من العجين وقم بطي حواف جميع الرقائق في نفس الوقت ودهنها باستمرار بخليط الزبدة المذابة.
- كرر نفس الخطوات مع جميع كرات العجين العشر للحصول على قرص عجين واحد يتكون من طبقات رقيقة من العجين مدهون بمزيج من السمن والزبدة.
- اضبط الفرن على 200 درجة مئوية حتى يسخن ، ثم ضعي صينية البان كيك فيه واتركيه لمدة ثلث ساعة تقريبًا حتى يصبح لونه أحمر وذهبيًا ويقدم على الفور وهو دافئ ويمكن تقديمه مع الكريمة والعسل أو أي تتصدر من اختيارك
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