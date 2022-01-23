طريقة عمل صوص الشيكولاته اللذيذ لتزين التورت والجاتوهات في المنزل

طريقة عمل صوص الشيكولاته، صوص الشوكولاته واحد من أساسيات تزيين الكيك والتورتات والحلويات بكافة أنواعها سواء كانت شرقية أو غربية، فهو الذي يمنح مذاق مميز ولذيذ ويساعد على فتح الشهية بنسبة عالية إلا أنه بالتأكيد يتسبب في زيادة الوزن وارتفاع فرص الإصابة بالسمنة، وهناك العديد من الطرق المختلفة التي تستخدم في عمل صوص الشوكولاته، سواء الأبيض أو البني وأفضل من الجاهز تماماً، حيث أن ربة المنزل تفننت في تحضيرها بشكل كبير، وأصبحت تحضره بجميع الألوان للتورت والجاتوهات والكيكات، سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال فتابعونا.

طريقة عمل صوص الشيكولاته

إليكم أسهل وأشهر طريقة عمل صوص الشيكولاته الداكنة بالكاكاو الخام الذي يحضر لتزيين الجاتوهات والتورت التي تقدم في المناسبات السعيدة، حيث أن تحضيره ليس بالصعب ولكن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية، ويمكن لربة المنزل تحضيره دون بذل مجهود.

المكونات

كوبان من السكر البودرة.

كوبان من الماء.

كوب ونصف من الكاكاو الخام.

ملعقتين صغيرتين من الفانيليا.

خطوات التحضير

تحضير قدر عميق على النار ثم يتم وضع فيه الماء ويذوب بها السكر والفانيليا.

إضافة بودرة الكاكاو الخام إلى الماء والسكر وتركها لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر.

رفع القدر عن النار بعد أن يصل الصوص للقوام السلس المتماسك قليلاً ويترك حتى أن يبرد.

استخدام الصوص لتزيين الكيك والحلويات ويمكن الاحتفاظ به في برطمان زجاجي شفاف محكم الغلق داخل الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل صوص الشيكولاته البيضاء

هناك من يفضل تناول صوص الشوكولاتة البيضاء بما تتمتع به من طعم لذيذ وشهي ويمنح الكيك مذاق مميز ولا أروع، وهذه مكونات وخطوات طريقة عمل صوص الشيكولاته البيضاء.

المكونات

كوبان من الشوكولاته البيضاء.

كوب ونصف من الكريمة المخفوقة.

ملعقتين صغيرتين من مسحوق الفانيليا.طريقة

خطوات التحضير