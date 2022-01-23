مكون الفازلين السحري للحصول علي بشرة نضرة وناعمة في اسبوع فقط والنتيجة هتبهرك

إن البشرة البيضاء هي أمنية كل الفتيات لذلك يقومون بالبحث عن وصفات طبيعية تعمل على تجديد خلايا البشرة وتفتيحها، وتعد خلطة الفازلين لتبييض الوجه من الخلطات التي لها تأثير واضح وسريع في تفتيح البشرة، حيث يعمل الفازلين على تعزيز مادة الميلانين الموجودة في خلايا الجلد مما يجعلها نضرة وأكثر بياضاً، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بعرض طرق هائلة لإستخدام الفازلين لتفتيح الوجه في أسرع وقت ممكن.

خلطة الفازلين لتبييض الوجه

يعد الفازلين من المواد التي تدخل في مكونات منتجات العناية بالبشرة، وتعددت إستخداماته حيث يعمل على ترطيب الجلد والتخلص من الهالات السوداء، وإليك بعض طرق خلطات الفازلين لتبييض الوجه.

خلطة الفازلين والنشا

يمكن إستخدام الفازلين الطبي لتفتيح الوجه بالإضافة إلى مزج النشا، وهذا ما توصلت له التجارب، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبى.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

عصير نصف ليمونة.

الطريقة:

في وعاء على نار هادئة ضعي الفازلين ليذوب تماماً.

ضعي عصير الليمون، وقلبي جيداً.

ضعي كمية النشا بالتدريج، وقلبي حتى يتجانس بدون كتل.

إتركيه يبرد في الثلاجة.

إغسلي وجهك بصابونة جلسرين حتى تتخلصي من الأتربة والأوساخ الموجودة على بشرتك.

إستخدمي كريم الفازلين على بشرة نظيفة ثلاث مرات يومياً، وستلاحظين النتيجة.

خلطة الفازلين والكركم

يمكن خلط الكركم مع الفازلين بطريقة سهلة ونتيجة مبهرة في أسرع وقت، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة: