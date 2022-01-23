عمل ماسك القهوة الذهبي لتبييض البشرة العنيدة من اول استخدام

يعد عمل ماسك القهوة الذهبي من أفضل الماسكات التي تساعد عل تفتيح البشرة فوري وتجعلك بنت 14 سنة لن تتخيلي نتائج الفعالة جدا ويعتبر ماسك القهوة معجزة من عند الله سبحانه وتعالي لأنه يحتوي علي مواد فعالة جدا في التفتيح والتبيض وشد البشرة من أول استعمال ويعطيكي نضارة للبشرة غير مسبوقة وطبيعية سوف تدهشكم ويمكن عمل أكثر من ماسك لتفتيح البشرة وشدها مثل ماسك النشا وماسك الزبادي وماسك الكركم والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال طريقة عمل ماسك القهوة الذهبي بالمنزل لبشرة أفتح 4 درجات وسن أصغر من أول استعمال2021.

مقادير تحضير ماسك القهوة الذهبي في تفتيح البشرة وشدها فوري

سوف نتعرف الان علي مكونات تحضير ماسك القهوة في المنزل من مكونات طبيعية للغاية تعمل بشكل كبير علي التفتيح وشد البشرة وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من القهوة.

معلقة من السكر الأبيض.

نصف ليمونه.

معلقتين من الحليب.

معلقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الماسك داخل المنزل بخطوات سهلة جدا وفي اقل وقت ممكن ويساعد علي تفتيح وتبيض وشد البشرة وهي كالتالي:-