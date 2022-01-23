نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل ماسك القهوة الذهبي لتبييض البشرة العنيدة من اول استخدام في المقال التالي
يعد عمل ماسك القهوة الذهبي من أفضل الماسكات التي تساعد عل تفتيح البشرة فوري وتجعلك بنت 14 سنة لن تتخيلي نتائج الفعالة جدا ويعتبر ماسك القهوة معجزة من عند الله سبحانه وتعالي لأنه يحتوي علي مواد فعالة جدا في التفتيح والتبيض وشد البشرة من أول استعمال ويعطيكي نضارة للبشرة غير مسبوقة وطبيعية سوف تدهشكم ويمكن عمل أكثر من ماسك لتفتيح البشرة وشدها مثل ماسك النشا وماسك الزبادي وماسك الكركم والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني وهذا المقال طريقة عمل ماسك القهوة الذهبي بالمنزل لبشرة أفتح 4 درجات وسن أصغر من أول استعمال2021.
مقادير تحضير ماسك القهوة الذهبي في تفتيح البشرة وشدها فوري
سوف نتعرف الان علي مكونات تحضير ماسك القهوة في المنزل من مكونات طبيعية للغاية تعمل بشكل كبير علي التفتيح وشد البشرة وهي كما يلي:-
- معلقة كبيرة من القهوة.
- معلقة من السكر الأبيض.
- نصف ليمونه.
- معلقتين من الحليب.
- معلقة من زيت الزيتون.
طريقة التحضير والاستخدام
نقدم لكم أبسط طريقة لتحضير الماسك داخل المنزل بخطوات سهلة جدا وفي اقل وقت ممكن ويساعد علي تفتيح وتبيض وشد البشرة وهي كالتالي:-
- ثم نقوم بإحضار وعاء كبير ثم نضيف بداخله معلقة القهوة.
- ونضيف عليها معلقة السكر ثم عصير الليمون ومعلقتين الحليب ثم معلقة زيت الزيتون.
- يتم تقليب المكونات مع بعضهم البعض حتي يتجانس الخليط بشكل كبير ويصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية ولين وجاهز للاستخدام.
- ثم نقوم بعمل خطوة مهمة جداً لفتح المسام قبل ما نضع الخليط علي الوجه.
- نحضر منشفة ثم نضعها في ماء سخن ثم نمسح بها البشرة جيدا.
- يتم استخدام قطعة نظيفة من القطن نضع بها الماسك علي الوجه بتساوي.
- ثم نتركه لمدة تتراوح من 15 دقيقة الي 20 دقيقة للحصول علي نتيجة مرضية.
- ثم نغسل البشرة جيدا نكرر الوصفة ثلاث مرات اسبوعيا لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج مبهرة وخرافية للغاية بفضل الله.
- ملحوظه هامة: لو بشرتك حساسة وعندك حساسية في بشرتك يفضل عدم وضع الليمون في الخليط لعدم تعرضها للاحمرار.
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