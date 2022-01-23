نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازالة تجاعيد الجبهة والعين وشد المسام خلطة مذهلة لن تصدقي في أسبوع واحد فقط النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة للتجاعيد حول العين ، منطقة حول العيون هي منطقة حساسة ورقيقة، لذلك فهي أول منطقة يظهر عليها أعراض الشيخوخة، لا تمثل هذه مشكلة لكبار السن وإنما هي مشكلة كبيرة ومزعجة لهؤلاء الفئة من الناس الذين تظهر عليهم هذه التجاعيد في سن مبكرة.

في هذه الأحيان يبدأون في البحث عن طرق طبيعية لإخفاء تلك التجاعيد، ينصح بالاعتناء بمنطقة حول العينين من سن العشرين لتأجيل ظهور التجاعيد.

الوقاية خير من العلاج، في هذا المقال نستعرض معا أكثر من وصفة طبيعية للتجاعيد حول العين والتي تستخدم في إخفاء تجاعيد الشيخوخة، إليك عزيزي القاريء هذه الوصفات، كما أقدم اليوم وصفات أخري ذات صلة قد تهمك منها وصفة لتصغير الانف طبيعيا بدون عمليات وخلطة لازالة التجاعيد أفضل من البوتكس،وكذلك كيف ترجعين الكولاجين لوجهك بشكل طبيعي في أسبوعين فقط بجانب وصفة لازالة تسوس الاسنان والجير نهائيا بلا عودة.

وصفة زيت العنب لإخفاء تجاعيد تحت العين :-

● ييوضع قطرتين أو ثلاثة من زيت العنب مع ملعقة عصير ليمون صغيرة، ويتم خلطهم جيدا جدا.

●ثم توضع قطنة في الخليط و يتم التمليس باستخدام القطنة تحت العين وتترك لمدة ربع الساعة ثم يتم شطفها بالماء.

● تعتبر هذه الوصفة فعالة لعلاج تجاعيد منطقة تحت العينين مع مراعاة المتابعة اليومية.

وصفة الزبادى وزيت الخروع للتجاعيد حول العين :-

● يعتبر اللبن الزبادى من المواد التي لها تأثير فعال في إخفاء تجاعيد تحت العيون.

● ما عليك إلا خلط القليل من الزبادي مع القليل من زيت الخروع، ويتم توزيع الخليط تحت العينين، ويترك لمدة 10 دقائق ثم تغسل المنطقة بالماء الفاتر.

وصفة اللبن وماء الورد للتجاعيد حول العين :-

● تقوم هذه الوصفة بمنح الجلد قدر كبير وسريع من الترطيب.

● اخلط كمية من ماء الورد مع نفس الكمية من اللبن ويتم توزيع الخليط باستخدام قطنة تحت منطقة العين و يترك ربع ساعة أو أكثر ثم يشطف الوجه بالماء البارد.

● ترطيب العيون من الأمور الواجب متابعتها حيث تحتاج العيون إلى ترطيب مستمر كباقي أجزاء الوجه، ينصح باستخدام مرطب جيد للعيون .يمنح ذلك إحساسا بالراحة النفسية.

من أكثر الأشياء التي تتسبب في ازعاج الكثير من بيننا هي ظهور التجاعيد مبكراً سواء في منطقة الجبهة أو تحت للعين التي تورق العديد وخاصة النساء، فهناك ممن يلجأون للحقن بالبوتكس وهناك ممن يشترون مستحضرات التجميل التي بها مواد فعالة لمنع ظهور التجاعيد أو تاخير ظهورها على الجبهة أو تحت العين بشكل كبير.

زيت الخروع لترطيب البشرة

زيت الخروع من أقوي الوصفات التي تعمل على تجديد البشرة ويزل الحبوب والنمش والبقع الداكنة كما يساعد في تأخير عملية ظهور التجاعيد التي تحدث نتيجة التقدم بالعمر، مع تدليك كمية من زيت الخروع على الوجه باستخدام قطعة قطنية نظيفة أو بيديكي ثم يترك حتي مرور ساعة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين منكل أسبوع وسترين الفرق بنفسك.