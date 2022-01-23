مكون واحد سحري ضعيه على الشامبو شعرك ينمو بغزارة ولن يتساقط وينبت الفراغات ويطول الشعر

مكون واحد سحري ضعيه على الشامبو شعرك ينمو بغزارة ، يوجد عدد كبير من الوسائل والطرق التي يتم استخدامها من أجل تطويل الشعر، حيث أن هناك العديد من الطرق المختلفة والطبية التي يمكن اللجوء إليها من أجل تطويل الشعر وزيادة نموه، ولكن يمكن أن تكون هذه الطرق مكلفة بعض الشئ بالنسبة لبعض الأشخاص، وعندها يمكن استعمال الطرق الطبيعية في هذه الحالة لأنها تكون تكلفتها قليلة بالنسبة للأخرى، وفي هذا المقال سوف نوضح ما هو المكون الذي يمكن وضعه على الشامبو من أجل تطويل الشعر.

مكون واحد سحري ضعيه على الشامبو شعرك ينمو بغزارة

تعد هذه الوصفة من الوصفات الفعالة في تطويل الشعر كما أنها تساعد على إنبات الفراغات في الشعر، ويمكن استخدام الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفة الكتان لتطويل الشعر

كمية من زيت جوز الهند.

شامبو للأطفال أو أي نوع آخر.

كمية من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من بذور الكتان المطحونة.

طريقة تحضير بذور الكتان لتكثيف الشعر

نقوم بإحضار زجاجة الشامبو ونضيف إليها بذور الكتان المطحونة ثم يتم رج الزجاجة جيداً ونترك الزجاجة على جنب لمدة 3 أيام قبل استعمالها.

قبل استخدام الشامبو يتم وضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند وعمل حمام زيت للشعر، ويجب مراعاة أن تصل الزيوت إلى فروة الرأس لكي يتغذى الشعر بالزيوت.

باستخدام فوطة قطنية يتم بل الفوطة بالماء الساخن وعصرها جيداً، ثم يتم وضع الفوطة على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام الشامبو الذي قمنا بتحضيره، وبعدها يغسل الشعر بالماء فقط.

يتم تكرار هذه الوصفة حتى يتم الوصول إلى نتيجة فعالة في تطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات .

الحلبة مع الشامبو لتطويل الشعر

يمكن اتباع الآتي لتحضير هذه وصفة بذور الحلبة لتطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقطه مرة اخري .

مكونات وصفة الحلبة لتطويل الشعر

½ كوب من الماء.

½ كوب من بذور الحلبة.

3 ملاعق من لبن جوز الهند.

علبة شامبو.

3 ملاعق من اللبن البودرة.

طريقة تحضير وصفة الحلبة لتكثيف الشعر