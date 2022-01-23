خبز بالبطاطس والجبن بالمقلاة بدون تخمير بطريقة سهلة اقتصادي ولذيذ وشهي

خبز بالبطاطس والجبن ، من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه من الأكلات التي تحظى بإقبال الجميع، نظراً لاحتوائه على البطاطس، فهو يعد أكلة مفضلة لدى الجميع بكافة وصفاته، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، بالإضافة إلى أن طريقة تحضيره سهلة جداً، ولا تتطلب فرن، ومكوناته بسيطة، وغير مكلفة أيضاً، كما يصلح لوجبة العشاء، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس باللحمة المفرومة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز بالبطاطس والجبن بكل سهولة، بألذ الوصفات.

مكونات خبز بالبطاطس والجبن

يتكون خبز بالبطاطس والجبن من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

300 جم دقيق.

180 مل ماء.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الزيت.

مقادير الحشوة

طريقة

370 جم بطاطس.

ملح.

2 كوب ماء (500 مل).

فلفل أسود.

حبة بصل أخضر صغيرة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

60 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز بالبطاطس والجبن بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نقشر البطاطس، ثم نقطعه مكعبات ونغسله جيدا.

ثم نضع مكعبات البطاطس في حلة ونضيف إليها الماء والملح، ثم نضع الحلة على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

ثم نرفع البطاطس من على النار، ونصفيه جيدا من الماء.

بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء عميق، ثم نهرسه جيدا.

ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأخضر والبصل المفروم ناعم والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف إليها جبنة موزاريلا مبشورة ونخلط جيدا.

بعد ذلك نشكل خليط البطاطس إلى 8 كرات متساوية في الحجم.

ثم نحضر العجينة، نحضر وعاء ونضيف إليه الماء والملح والدقيق، ثم نقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف الزيت ونعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة.

ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونقسمها إلى 8 كرات متساوية في الحجم.

ثم نفرد كل كرة من العجين على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة صغيرة، ثم نضع فوقها كرة من البطاطس، ثم نغلق الفطيرة ونكورها، ثم نفردها مرة ثانية بقطر 18 سم.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم ندهنها بالزيت ونضع فيها خبز البطاطس وندهن وجه بالزيت وعندما تظهر فقاعات نقلب الخبز على الجهة الثانية ونتركه حتى يكتسب لونا ذهبيا من الجهتين، ثم نرفع الخبز من المقلاة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم خبز بالبطاطس والجبن في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند

المقادير

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

نصف كوب من المايونيز.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه المايونيز والكاتشب والبصل المفروم ناعم والسكر والملح والفلفل الأسود والخل وماء مخلل الخيار، ثم نخلطهم جيدا بالملعقة. بعد ذلك تكون صلصة الثاوزند جاهزة للتقديم مع خبز بالبطاطس والجبن.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

كيلو ونصف من الطماطم مقطع أرباع.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف كوب من الخل.

ربع كوب سكر أو حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير