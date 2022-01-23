أسرار نجاح الطعمية البيتي الهشة المقرمشة وطريقة تحضيرها خطوة بخطوة مثل المطاعم

الطعمية ، أكلة شعبية مشهورة تشتهر بها جميع البلاد العربية، ويطلق عليها العديد من الأسماء وتعرف بقوامها الهش المقرمش الذي يجذب الناس إليها، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع جميع السيدات القيام بعملها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها من المطاعم والبائع الجائلين، وهى من ألذ وأطعم الأكلات البيتي التي تقدم على وجبة الإفطار بجانب طبق الفول بالزبدة والسلطة الخضراء الجميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الطعمية البيتي الهشة المقرمشة خطوة بخطوة مثل الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات عمل الطعمية البيتي الهشة

تحتوي على بعض المقادير البسيطة التي تساعدنا على عمل طعمية لذيذة وهشة بكل سهولة وهى كالتالي:-

نصف كيلو من الفول المدشوش.

كوب من الحمص.

بصلة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حزمة من البقدونس.

حزمة من الكزبره الخضراء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقتين من السمسم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقه التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقه تحضير البيتي الهشة المقرمشة خطوة بخطوة مثل المطاعم وهى كما يلي:-

وعاء كبير به الفول والحمص ونقوم بغسلهم جيدا، ثم نقوم بنقع الفول، والحمص في الماء الساخن لمده ليلة كامله حتى يصبح طري. نصفي الخليط جيداً من الماء المتبقي حتى يصبح خالي تماما من الماء، ثم نقوم بتقطيع البصل، والكزبرة الخضراء، والبقدونس الى قطع صغيره الحجم ونقوم بإضافتهم على الخليط سابق. بعد ذلك نقوم بإضافة التوابل، والبهارات، والملح الى الخليط والثوم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط. ثم نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الخليط ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط ناعم. نقوم بتفريغ الخليط في وعاء كبير ونستمر بالخفق حتى يصبح قوام عجينة الطعمية هش وخفيف. نترك العجينة ترتاح قليلا، ثم نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة الطعمية على شكل أقراص متوسطة الحجم، ثم نرشها بقليل من السمسم ونضعها مباشرةً في الزيت الساخن. نقوم بتقليب الأقراص من وقت لآخر حتى تتحمر وتنضج تماماً ويصبح لون ذهبي جميل، ثم نخرجها من الزيت ونضعها مباشرةً على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

أسرار نجاح الطعمية البيتي بالمنزل

سوف نتعرف على بعض الأسرار التي تساعدنا على عمل طعمية لذيذة وهشة بكل سهولة وهي كما يلي:-