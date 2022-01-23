نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وسريعة لعمل الممبار في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود أو تعب والطعم تحفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لعمل الممبار في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود أو تعب والطعم تحفة - ثقفني
يعتبر الممبار واحد من أهم الأكلات التي تحظى بإعجاب العديد من الأشخاص، نظراً لمذاقه المتميز والمختلف، ولهذا يبحث العديد من السيدات حول طريقة إعداد الممبار في المنزل، بدلاً من شرائه من المحلات التجارية، حيث يتم الاستعانة بهذه الوجبة لتزيين السفرة به في العيد.
مكونات عمل الممبار
- ملعقتين من صلصة الطماطم.
- مقدار من الممبار المغسول بما يعادل كيلو.
- بصلتين مفرومتين.
- 5 كؤوس من الأرز المصري.
- مقدار من عصير الطماطم بما يعادل كيلو ونصف.
- كزبرة خضراء.
- مقدار من الملح بما يعادل ملعقة ونصف.
- بقدونس.
- شبت.
- فلفل أسود بما يعادل ملعقة كبيرة.
- ملعقتين كبيرتين من الزيت.
- مقدار من الكمون بما يعادل ملعقة ونصف.
- مقدار من التوابل بما يعادل ملعقة كبيرة.
- ملعقتين صغيرتين من السكر.
- فصين ثوم.
كيفية التحضير
- لابد في البداية من غسل الممبار مع تنظيفه جيدا، حتى يتم القضاء على الدهون العالقة به، وهذا عن طريق وضعه في الماء والخل حتى 30 دقيقة.
- غسله مجدداً بالماء مع تدليكه بالدقيق والملح، وتركه مجدداً وغسله بالماء الفاتر بشكل جيد.
- وضع عصير الطماطم في إناء، ووضعها على النار مع وضع معجون الطماطم بها.
- إضافة البصل المفروم والثوم مع مزج المكونات مع بعضها البعض جيداً وتركها على النار، حتى تصبح مسبكة.
- نقوم بإضافة ثمرتين من الطماطم المقطعة إلى شرائح وتركها على النار.
- ثم نضع الشبت والكزبرة والبقدونس مع تقليبهم جيداً، ومن الممكن أن يتم وضع كمية قليلة من النعناع الأخضر، وهذا الأمر يختلف حسب الرغبة.
- إضافة التوابل والفلفل الأسود والسكر والملح، مع الكمون أيضاً مع الاستمرار في التقليب.
- وضع الأرز المغسول وتقليبه جيداً، مع وضع زيت الذرة.
- إزالة المكونات من على النار وتركها حتى تصبح باردة.
- تقطيع الممبار حسب الرغبة، وبعد ذلك يتم حشوه بالأرز، حتى لا يصبح ممتلىء.
- وضع إناء به ماء وفلفل أسود وملح، وورق لورى وبصلة كاملة على النار، مع تركه على النار حتى يغلي.
- حشو الممبار بالأرز مع تهدئة النار عليه، حتى ساعة إلا ربع، ليصبح ناضجا.
- تصفية الممبار من الماء وتركه ليبرد، وبعد ذلك يتم التخلص من الماء بشكل نهائي.
- وضع مقلاة بها زيت على النار، بالإضافة إلى السمن وتركه حتى يسخن.
- يقوم الفرد بتحمير الممبار المسلوق، للحصول على اللون الذهبي.
- تصفية الممبار من الزيت ورصه في أطباق خاصة بالتقديم.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ