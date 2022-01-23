طريقة سهلة وسريعة لعمل الممبار في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود أو تعب والطعم تحفة

يعتبر الممبار واحد من أهم الأكلات التي تحظى بإعجاب العديد من الأشخاص، نظراً لمذاقه المتميز والمختلف، ولهذا يبحث العديد من السيدات حول طريقة إعداد الممبار في المنزل، بدلاً من شرائه من المحلات التجارية، حيث يتم الاستعانة بهذه الوجبة لتزيين السفرة به في العيد.

مكونات عمل الممبار

ملعقتين من صلصة الطماطم.

مقدار من الممبار المغسول بما يعادل كيلو.

بصلتين مفرومتين.

5 كؤوس من الأرز المصري.

مقدار من عصير الطماطم بما يعادل كيلو ونصف.

كزبرة خضراء.

مقدار من الملح بما يعادل ملعقة ونصف.

بقدونس.

شبت.

فلفل أسود بما يعادل ملعقة كبيرة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

مقدار من الكمون بما يعادل ملعقة ونصف.

مقدار من التوابل بما يعادل ملعقة كبيرة.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

فصين ثوم.

كيفية التحضير