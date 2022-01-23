مش هتشتري الجاهز تاني.. الشيبسي البيتي المقرمش بدون زيوت بملعقة نشا هيطلع معاكي زى الجاهز اتحداكي تقومي تعمليه

مش هتشتري الجاهز تاني.. الشيبسي البيتي المقرمش بدون زيوت في المنزل بدلًا من الطرق الخاطئة التي تتبعها ربات البيوت في تحضير البطاطس والتي بسببها لا تكون النتيجة مشابهة للبطاطس الجاهزة ولا يحبها أطفالها، فالأمهات تخاف على أطفالها من الأطعمة الجاهزة وخاصة البطاطس الشيبسي والتي يكون عليها كل أنواع المواد الحافظة ومكسبات الطعم والتي تحتوي على مواد مسرطنة وضارة ولذلك تقوم بعملها في المنزل بنفس الطريقة حتى يحبها أطفالها ويتوقفون عن شراء البطاطس من الخارج.

الطريقة الصحيحة لعمل الشيبسي

مكونات التحضير:-

خمس أو أربع حبات من البطاطس كبيرة الحجم ومن النوع الأحمر.

ملعقة خل أبيض كبيرة.

عصير ليمون.

معلقه نشا

رشة ملح.

ثوم وبصل بودرة.

خطوات التحضير:-

قومي بتقشير البطاطس ثم باستخدام الآلة التي تقوم بتقطيعها إلى شرائح بطاطس رقيقة ويمكنك تقطيعها بالسكين أيضًا.

ضعي البطاطس في وعاء بلاستيكي مناسب وأضيفي إليها كمية من الملح والخل الأبيض وعصير الليمون واتركيها لمدة ساعتين منقوعة بداخل الخليط.

بعد مرور الساعتين اغسلي البطاطس بالماء ثم صفيها من الماء جيدًا حتى تضعيها جافة في طاسة القلي.

قومي بوضع طاسة القلي على النار حتى يسخن الزيت بداخلها ثم قومي بوضع البطاطس حتى تملأي الطاسة تمامًا بالبطاطس.

قلبي البطاطس حتى تصبح حمراء ومقرمشة ثم ارفعيها من الطاسة وكرري الخطوة مع الرقائق المتبقية وهكذا حتى تنتهي الكمية المراد تحضيرها.

صفي البطاطس من الزيت بورق المطبخ أو بالمصفاة ثم أضيفي إليها الملح والبصل والثوم البودرة حتى يصبح طعمها لذيذ.

يمكنك إضافة مكسبات طعم جاهزة من العطارة بالأطعمة التي يفضلها أطفالك وقومي بتقديمها لهم بألف هناء.

مخاطر تناول الشيبسي الجاهز

للشيبسي الجاهز عدة مخاطر على صحة الأفراد وخاصة الأطفال وتتمثل الأضرار فيما يلي:-