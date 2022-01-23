ناسف الكرش.. 5 حبات على الريق معجزة لإزالة البطن في 7 أيام بدون تعب ولا رياضة بطنك هيصبح مسطح

ناسف الكرش.. 5 حبات على الريق معجزة لإزالة البطن في 7 أيام بالاعتماد على مشروب لبان الدكر للتخسيس وخاصة على الريق وعلى معدة فارغة يمكنك إزالة ترهلات بطنك وكرشك والتخلص من الدهون الزائدة في الجسم والحصول على قوام مثالي وجسم رشيق، حيث يتم زراعة اللبان الدكر في بعض الدول منها إثيوبيا واليمن وقمنا باستيراد كميات كبيرة منه لعمل وصفات مختلفة منها نظرًا لفوائده المتعددة فاللبان الدكر مفيد للصحة والبشرة والشعر كما أنه يمكنك استخدامه في وصفات الأطعمة ووصفات إزالة الشعر وغيرها.

طريقة تحضير منقوع لبان الدكر للتخسيس

باستخدام عدة حبات من اللبان الدكر وكمية وفيرة من الماء الفاتر قومي بتحضير منقوع لبان الدكر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

قومي بإحضار كوب زجاجي كبير وأضيفي إليه كمية الماء الموجودة ثم ضعي بداخلها 5 حبات اللبان الدكر وقلبيهم.

اتركي الكوب في أرضية غرفة مظلمة ودرجة حرارتها متوسطة لا هي بالباردة الشديدة ولا الحارة واتركي المنقوع لمدة يوم كامل في الغرفة.

بعد مرور اليوم ستجدي أن الماء تحول لونه من اللون الشفاف إلى اللون الأبيض فقومي بتصفيته من حبيبات اللبان الدكر.

ضعي المنقوع في زجاجة كبيرة وقومي بصب كوب كبير يوميًا وتناوليه على معدة فارغة يوميًا لمدة شهر كامل أو أقل بحسب استجابة جسمك للفوائد.

أهم فوائد اللبان الدكر لتخسيس الجسم

من الفوائد التي تعود علينا من تناول اللبان الدكر على الوزن الزائد ما يلي:-