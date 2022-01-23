نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل كب كيك بالشوكولاته خطوة بخطوة وتحضيره في 20 دقيقة بالفرن أحلى من بره في المقال التالي
كب كيك إحدى الحلويات المختلفة التي نحب تحضيرها في المنزل دون شراءها من المحلات الخارجية، كما نفضل تناولها بشكل مستمر في أي وقت بالأخص في فصل الشتاء حيث ت الجسم بكمية من السعرات الحرارية التي تدفع الجسد، وهناك بعض الأنواع التي نفضلها بشكل خاص مثل الكيكة اليابانية القطنية، وبالطبع يوجد أنواع أخرى من الكيك من أهم هذه الأنواع التي لها مكانة خاصة في قلوبنا مثل تشيز كيك، واكواب الكيك من أهم انواع الكيكات التي اشتهر بشكل كبير وأصبح الأهم خاصتًا عند الأطفال، فهو من أهم الأكلات المفضلة لديهم بشكل كبير لذلك سوف نعرض طريقة مميزة لعمل كب كيك الشيكولاته في خلال دقائق بسيطة من خلال متابعة هذا المقال.
طريقة عمل كب كيك الشيكولاته في دقائق
الكب كيك من اسهل الطرق التي يمكن أن تقدميها لاولادك، ومن أكثر الوصفات التي تبدع كل أم في تزينها لأولادها بأشكال مختلفة، كما وأنها تناسب أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة حيث تتميز بتحضيرها في وقت قياسي، وخطوات عمل كب كيك الشيكولاته هي كالاتي:
مكونات كب كيك الشيكولاته
- كوبين من الدقيق الأبيض الفاخر.
- نصف كوب من الكاكاو الخام.
- بيضتين متوسطة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب من السكر الناعم.
- كوب من اللبن الحليب.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- رشة ملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كريم شانتيه شيكولاته.
خطوات تحضير كب كيك
- يفضل استخدام المضرب الكهربائي في لسرعة التحضير.
- أضيفي في وعاء مناسب عميق الزيت مع السكر والحليب.
- قومي بالخفق جيدًا على أعلى سرعة.
- استمري في الخفق حتى يذوب السكر، ويصبح كريمي.
- أضيفي البيض إليه والفانيليا.
- أعيدي الخلط بشكل جيد حتى تتجانس المكونات.
- احضري وعاء آخر أضيفي بداخله الدقيق المنخول جيدًا، ثم أضيفي الملح والكاكاو والبيكنج باودر.
- اخلطي المكونات الجافة بملعقة لكي تختلط.
- أضيفي المكونات الجافة على الخليط الآخر الذي تم تجهيزه.
- اخلطي جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى تختلط بشكل جيد.
- أحضري بعد ذلك قوالب الكب كيك المناسبة.
- ضعي في كل واحد منهم كمية بسيط من الخليط، وذلك لأنها سوف ترتفع عند وضعها في الفرن.
- افعلي ذلك في كل القوالب.
- بعد الانتهاء ادخلي القوالب في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركيها لمدة ٢٠ دقيقة فقط.
- اخرجي القوالب واتركيها حتى تبرد تمامًا.
- زينيها بالكريم شانتي، ويمكن وضع قطع خام من الشيكولاته عليها أيضًا، أو بشرها.
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